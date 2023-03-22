Дневник оккупации херсонца Клочко: На базарах появились новые продавцы, явно не местные. Яйца из Ханты-Мансийска, колбаса из Подмосковья. Торгуют как за гривны, так и за рубли

22 марта 2022 года, вторник

К нам вернулись 1990-е. На базарах появились новые продавцы, явно не местные. Торгуют с пола и раскладных столиков. В ассортименте: водка, коньяк, пиво, сигареты, спички, соль и тому подобное. Все русское. Был удивлен, что есть в наличии куриные яйца из Ханты-Мансийска, колбаса из Подмосковья. Торгуют как за гривны, так и за рубли. Коэффициент – 1 грн к 1,25 руб. Цены при этом заоблачные.

Знакомая говорит, что когда отжали Донбасс, курс был 1 грн к 2 руб. Принципиально не покупаем, находим ларьки, где торгуют остатками украинских продуктов. Появились менялы, меняют все на все, гривны на рубли, гривны на доллары, доллары на рубли. Я думал, что этот класс уже вымер, ведь в Украине не было проблем с обменом. Ошибался.

Стали возить из Крыма лекарства, торгуют также с пола и из картонных ящиков. Все лекарства являются аналогами. Названия немного поменяли и весело выпускают лекарства. Например, "Би-престариум" у них называется "Престанс" и так далее.

Все, что они могут, – воровать разработки "загнивающей" Европы. По действию на организм они тоже менее эффективны, это не только мое мнение, это собирательный вывод.

Теперь о ценах. Лекарства от давления, которые я покупал до войны, мне обходились в 200 грн. У "асвабадителей" – 450–500 грн. Люди покупают, отдают последнее, потому что без них не могут жить.

Предыдущая запись в дневнике – 13 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом