Дневник оккупации херсонца Клочко: Взял на себя всю домашнюю работу – она позволила сохранить душевное равновесие

23 марта 2022 года, среда

Мой день рождения. Худший в моей жизни.

До этого я считал самым плохим днем 23 марта 1980 года, когда меня назначили на боевое дежурство в армии на сутки. Снова ошибся.

Посыпались поздравления через Facebook и Viber, не было настроения отвечать и читать. Никаких празднований, обычный день. Правда, сосед подарил томик детективов и бутылочку компота. Начал читать про Ниро Вульфа, хотя уже раньше читал.

Забыл записать, что с первых чисел марта взял на себя всю домашнюю работу. Сюда входит закупка продовольствия, приготовление, мытье посуды. Также в перечне мытье пола, стирка и глажка. Алла деморализована, все время плачет. Не может нормально общаться с детьми. Мне эта работа позволила сохранить душевное равновесие.

Предыдущая запись в дневнике – 22 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом