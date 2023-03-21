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Дневник оккупации херсонца Клочко: Взял на себя всю домашнюю работу – она позволила сохранить душевное равновесие

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Клочко: Жена Алла деморализована, все время плачет
Клочко: Жена Алла деморализована, все время плачет
Фото из личного архива Петра Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 23 марта 2022 года.

23 марта 2022 года, среда

Мой день рождения. Худший в моей жизни.

До этого я считал самым плохим днем 23 марта 1980 года, когда меня назначили на боевое дежурство в армии на сутки. Снова ошибся.

Посыпались поздравления через Facebook и Viber, не было настроения отвечать и читать. Никаких празднований, обычный день. Правда, сосед подарил томик детективов и бутылочку компота. Начал читать про Ниро Вульфа, хотя уже раньше читал.

Забыл записать, что с первых чисел марта взял на себя всю домашнюю работу. Сюда входит закупка продовольствия, приготовление, мытье посуды. Также в перечне мытье пола, стирка и глажка. Алла деморализована, все время плачет. Не может нормально общаться с детьми. Мне эта работа позволила сохранить душевное равновесие.

Предыдущая запись в дневнике – 22 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

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Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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