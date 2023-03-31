Зеленский: Буча – это символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим и накажем всех виновных

Глава государства опубликовал видео по случаю годовщины освобождения города от российских захватчиков.

"Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 – детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей.