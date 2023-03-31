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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Буча – это символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим и накажем всех виновных

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Российские оккупанты совершали в Буче массовые военные преступления против гражданского населения, в том числе убийства мирных жителей
Российские оккупанты совершали в Буче массовые военные преступления против гражданского населения, в том числе убийства мирных жителей
Фото: ЕРА

Все российские оккупанты, причастные к военным преступлениям в Буче Киевской области, будут привлечены к ответственности. Об этом 31 марта в Instagram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал видео по случаю годовщины освобождения города от российских захватчиков.

"Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 – детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Киевская область, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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