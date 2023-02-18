"Буча и Мариуполь повторялись бы". Бербок объяснила, чего Запад добился санкциями против РФ и поддержкой Украины

"Каковы результаты санкций [против России] и поддержки [Украины]? Результат в том, что да, к сожалению, мы не можем сейчас установить мир в Украине, но мы смогли спасти миллионы человеческих жизней. Это стоило делать каждый день и день ото дня, пока Россия не освободит Украину", – сказала Бербок.
Она отметила, что "в Украине 42 млн человек живет".
"Если бы мы не поддержали Украину с 27 февраля, и Буча [Киевской области], и Мариуполь [Донецкой области] повторялись бы во многих других местах в Украине", – считает глава МИД Германии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.
После российского вторжения населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. 2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщал, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет. В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что только в результате бомбардировки оккупантами драмтеатра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.