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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Буча и Мариуполь повторялись бы". Бербок объяснила, чего Запад добился санкциями против РФ и поддержкой Украины

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Бербок: Мы смогли спасти миллионы человеческих жизней
Бербок: Мы смогли спасти миллионы человеческих жизней
Фото: ЕРА

Поддержка Запада Украины, которая подверглась полномасштабному вторжению РФ 24 февраля 2022 года, спасла миллионы украинцев. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию с переводом вела "Немецкая волна".

"Каковы результаты санкций [против России] и поддержки [Украины]? Результат в том, что да, к сожалению, мы не можем сейчас установить мир в Украине, но мы смогли спасти миллионы человеческих жизней. Это стоило делать каждый день и день ото дня, пока Россия не освободит Украину", – сказала Бербок.

Она отметила, что "в Украине 42 млн человек живет".

"Если бы мы не поддержали Украину с 27 февраля, и Буча [Киевской области], и Мариуполь [Донецкой области] повторялись бы во многих других местах в Украине", – считает глава МИД Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

Контекст:

После российского вторжения населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. 2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщал, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет. В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что только в результате бомбардировки оккупантами драмтеатра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, санкции, война, оккупация, Мариуполь, МИД Германии, Мюнхен, вторжение, Буча, украинцы, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, погибшие, Анналена Бербок
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