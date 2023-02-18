"Буча и Мариуполь повторялись бы". Бербок объяснила, чего Запад добился санкциями против РФ и поддержкой Украины

"Каковы результаты санкций [против России] и поддержки [Украины]? Результат в том, что да, к сожалению, мы не можем сейчас установить мир в Украине, но мы смогли спасти миллионы человеческих жизней. Это стоило делать каждый день и день ото дня, пока Россия не освободит Украину", – сказала Бербок.

Она отметила, что "в Украине 42 млн человек живет".

"Если бы мы не поддержали Украину с 27 февраля, и Буча [Киевской области], и Мариуполь [Донецкой области] повторялись бы во многих других местах в Украине", – считает глава МИД Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.