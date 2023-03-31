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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни клочка своей земли

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Залужный: Мы помним героев, которые отдали жизни ради будущего Украины
Залужный: Мы помним героев, которые отдали жизни ради будущего Украины
Фото: president.gov.ua

Буча Киевской области стала одним из символов украинского сопротивления российской агрессии, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину деоккупации города. Пост он опубликовал в Telegram.

"Буча. Пригород столицы. Важный узел всего района обороны Киева. Символ украинского сопротивления. 33 дня оккупации, более 9 тыс. зафиксированных российских военных преступлений. Своей жестокостью они навсегда запечатлелись в национальной памяти. Все виновные должны быть наказаны", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что врага удалось выбить совместными действиями сил обороны, добровольцев, волонтеров и местных жителей. 

"Деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни одного клочка своей земли. Мы помним героев, которые отдали жизни ради будущего Украины",  добавил Залужный.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей. 199 из них не опознаны. Пропавшими без вести считаются 300 жителей области.

Теги: оккупация, Киевская область, Буча, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
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