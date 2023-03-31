Залужный: Деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни клочка своей земли

"Буча. Пригород столицы. Важный узел всего района обороны Киева. Символ украинского сопротивления. 33 дня оккупации, более 9 тыс. зафиксированных российских военных преступлений. Своей жестокостью они навсегда запечатлелись в национальной памяти. Все виновные должны быть наказаны", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что врага удалось выбить совместными действиями сил обороны, добровольцев, волонтеров и местных жителей.

"Деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни одного клочка своей земли. Мы помним героев, которые отдали жизни ради будущего Украины", – добавил Залужный.