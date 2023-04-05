Дуда: Если кто-то начинает разговор о перемирии в Украине, я отвечаю: "Ты был в Буче? Поезжай туда"

"Свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, солидарность – это фундаментальные ценности для свободного мира. Но свободный мир должен ежедневно доказывать, что это не пустые слова. Я говорю об этом не случайно, потому что во многих странах после более чем 400 дней войны растет усталость, истощение и неверие. Возникает соблазн, подпитываемый российской пропагандой и дезинформацией, любой ценой как можно быстрее добиться перемирия. Заключение невыгодного для Украины мира с Россией, который по сути будет заключаться в том, что Россия и дальше будет занимать земли, которые сейчас оккупирует", – сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что Варшава никогда на такое не согласится.

"Политика уступок и покорности России и политике [президента государства-агрессора РФ] Владимира Путина велась годами, принесла ядовитые плоды. Нужно напоминать, что ее результатом является сегодняшняя агрессия и тысячи невинных жертв. Только Украина имеет право решать, на каких основаниях проводить мирные переговоры. Единственное условие, которого мировые лидеры должны требовать от России, – [...] полный вывод войск за пределы международно признанных границ Украины", – объяснил он.

По словам Дуды, "ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи".

"Если кто-то в мире начинает со мной такой разговор, я отвечаю: "Ты был в Буче, ты был в Бородянке? Ты был в Ирпене? Не был? Поезжай туда и скажи людям, чьих близких пытали, убивали, насиловали, скажи им прямо в глаза, что жертва их близких, что их страдания не имели значения, что все будет по-прежнему". Я вам говорю - нет, не может быть так, как когда-то, и не будет. Украина сама будет решать за себя. Теперь и всегда. А мы будем стоять на страже этого", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщал Зеленский.