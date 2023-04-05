Дуда: К саммиту НАТО в Вильнюсе пытаемся добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии польского главы государства.

По словам Дуды, Польша также надеется, что Украина будет все больше переплетаться трансатлантическими связями через членство в НАТО.

"Сегодня мы пытаемся добиться для Украины, к следующему саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится этим летом [11–12 июля], дополнительные гарантии безопасности, которые укрепят военный потенциал Украины, что укрепит чувство безопасности украинского общества, но что также будет очень важным укреплением боевого духа защитников Украины в их очень непростой сегодня борьбе с российскими оккупантами, – сказал президент Польши. – Я глубоко верю, что мы сможем получить такие гарантии для Украины в качестве прелюдии к будущему полноправному членству Украины в Североатлантическом альянсе, в котором Польша все время решительно поддерживает Украину".

#Na * ywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/Fs56nC1lHF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.