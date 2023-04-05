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Дуда: К саммиту НАТО в Вильнюсе пытаемся добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины

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Польша все время решительно поддерживает полноправное членство Украины в НАТО, отметил Дуда
Польша все время решительно поддерживает полноправное членство Украины в НАТО, отметил Дуда
Фото: Przemyslaw Keler / prezydent.pl

Польша всеми силами поддерживает Украину на ее пути к полноправному членству в ЕС.

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии польского главы государства.

По словам Дуды, Польша также надеется, что Украина будет все больше переплетаться трансатлантическими связями через членство в НАТО.

"Сегодня мы пытаемся добиться для Украины, к следующему саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится этим летом [11–12 июля], дополнительные гарантии безопасности, которые укрепят военный потенциал Украины, что укрепит чувство безопасности украинского общества, но что также будет очень важным укреплением боевого духа защитников Украины в их очень непростой сегодня борьбе с российскими оккупантами, – сказал президент Польши. – Я глубоко верю, что мы сможем получить такие гарантии для Украины в качестве прелюдии к будущему полноправному членству Украины в Североатлантическом альянсе, в котором Польша все время решительно поддерживает Украину".

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.

По словам Зеленского, Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.

Теги: Украина, НАТО, Польша, Варшава, Вильнюс, Европейский союз, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, безопасность, Евросоюз, пресс-конференция, визит, саммит НАТО, членство, ЕС
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