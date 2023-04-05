Дуда: К саммиту НАТО в Вильнюсе пытаемся добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии польского главы государства.
По словам Дуды, Польша также надеется, что Украина будет все больше переплетаться трансатлантическими связями через членство в НАТО.
"Сегодня мы пытаемся добиться для Украины, к следующему саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится этим летом [11–12 июля], дополнительные гарантии безопасности, которые укрепят военный потенциал Украины, что укрепит чувство безопасности украинского общества, но что также будет очень важным укреплением боевого духа защитников Украины в их очень непростой сегодня борьбе с российскими оккупантами, – сказал президент Польши. – Я глубоко верю, что мы сможем получить такие гарантии для Украины в качестве прелюдии к будущему полноправному членству Украины в Североатлантическом альянсе, в котором Польша все время решительно поддерживает Украину".
#Na * ywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/Fs56nC1lHF— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.
По словам Зеленского, Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.