Дуда: Поляков и украинцев объединяет совместная история, Кремлю не удастся нас поссорить

"Поляков и украинцев объединяет многовековая совместная история. Прекрасная. Но во многих моментах также и сложная. Мы вместе сделали много ошибок, за которые заплатили высокую цену. Захватчики и оккупанты не раз пытались нас поссорить, направить друг против друга по принципу "разделяй и властвуй". Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев – поляками. Но им это не удастся, я не сомневаюсь", – сказал он.

Президент Польши обратился к руководству государства-агрессора России.

"Отсюда мы отправляем четкое послание Москве, Кремлю: вам не удастся нас поссорить, вам не удастся нас разделить. Никогда больше", – подчеркнул Дуда.