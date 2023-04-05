Дуда: Поляков и украинцев объединяет совместная история, Кремлю не удастся нас поссорить

"Поляков и украинцев объединяет многовековая совместная история. Прекрасная. Но во многих моментах также и сложная. Мы вместе сделали много ошибок, за которые заплатили высокую цену. Захватчики и оккупанты не раз пытались нас поссорить, направить друг против друга по принципу "разделяй и властвуй". Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев – поляками. Но им это не удастся, я не сомневаюсь", – сказал он.
Президент Польши обратился к руководству государства-агрессора России.
"Отсюда мы отправляем четкое послание Москве, Кремлю: вам не удастся нас поссорить, вам не удастся нас разделить. Никогда больше", – подчеркнул Дуда.
25 марта 2022 года, через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину, глава ОПУ Андрей Ермак сообщал, что в ответ на поддержку Украины Польшей, "которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти", Кремль придумал фейковую историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины. "Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году. Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину. Но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы чужды свободной, успешной Европе и Украине", – объяснял Ермак.