Участники Бучанского саммита, посвященного ответственности РФ за преступления в Украине, призвали поддержать МУС и создать механизм правосудия за агрессию. Финальная декларация

В годовщину деоккупации Бучи в Украине провели саммит, посвященный ответственности России за ее преступления Фото: president.gov.ua

Саммит был проведен в годовщину деоккупации Бучи. Всего в нем приняли участие представители почти 50 стран. В Украину на саммит приехали премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович, а также президент Молдовы Майя Санду.

Участники саммита выразили обеспокоенность по поводу тяжких преступлений, согласно международному праву, совершаемых на территории Украины военнослужащими РФ и подконтрольными ей вооруженными формированиями.

Они также поддержали расследование, которое проводит Международный уголовный суд, в юрисдикции которого военные преступления, преступления против человечности и геноцид на территории Украины, но отметили, что МУС не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии, совершенного против Украины, – механизм правосудия для этого, который украинские чиновники называют специальным трибуналом, еще нужно создать.

В декларации отмечается, что участники Бучанского саммита решили:

решительно осудить тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, включая массовые убийства в Буче, ставшие символом ужасов российской агрессии;

выразить поддержку усилиям прокурора МУС за действия по обеспечению привлечения к ответственности виновных за совершение тяжких преступлений и в предотвращении их безнаказанности;

выразить поддержку усилиям государств, в частности Украины, по расследованию и уголовному преследованию в рамках их юрисдикций преступлений, совершенных против Украины;

приветствовать международную поддержку и усилия для обеспечения ответственности за тяжкие преступления, включая создание Совместной следственной группы;

призвать другие государства максимально поддержать деятельность Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), созданного на базе Евроюста;

подтвердить, что лица, ответственные за планирование, ведение и совершение преступления агрессии против Украины, не должны остаться безнаказанными, и призвать международное сообщество рассмотреть соответствующие меры, в частности путем создания механизма правосудия;

поддержать создание международного механизма по компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии РФ, и поддержать создание механизма реестра убытков для документирования жалоб и ущерба, а также сбора доказательств;

отметить необходимость обеспечения полной ответственности за самые тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, путем проведения независимого расследования и уголовного преследования на национальном или международном уровнях;

пригласить другие государства и международные организации присоединиться к Бучанской декларации.