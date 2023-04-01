Участники Бучанского саммита, посвященного ответственности РФ за преступления в Украине, призвали поддержать МУС и создать механизм правосудия за агрессию. Финальная декларация

Саммит был проведен в годовщину деоккупации Бучи. Всего в нем приняли участие представители почти 50 стран. В Украину на саммит приехали премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович, а также президент Молдовы Майя Санду.
Участники саммита выразили обеспокоенность по поводу тяжких преступлений, согласно международному праву, совершаемых на территории Украины военнослужащими РФ и подконтрольными ей вооруженными формированиями.
Они также поддержали расследование, которое проводит Международный уголовный суд, в юрисдикции которого военные преступления, преступления против человечности и геноцид на территории Украины, но отметили, что МУС не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии, совершенного против Украины, – механизм правосудия для этого, который украинские чиновники называют специальным трибуналом, еще нужно создать.
В декларации отмечается, что участники Бучанского саммита решили:
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации полиция нашла тела 1374 погибших мирных жителей. 199 из них не опознаны. Пропавшими без вести считаются 300 жителей области.