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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участники Бучанского саммита, посвященного ответственности РФ за преступления в Украине, призвали поддержать МУС и создать механизм правосудия за агрессию. Финальная декларация

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В годовщину деоккупации Бучи в Украине провели саммит, посвященный ответственности России за ее преступления
В годовщину деоккупации Бучи в Украине провели саммит, посвященный ответственности России за ее преступления
Фото: president.gov.ua

По итогам Бучанского саммита 31 марта участники встречи подписали декларацию об ответственности России за преступления в Украине. Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Саммит был проведен в годовщину деоккупации Бучи. Всего в нем приняли участие представители почти 50 стран. В Украину на саммит приехали премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович, а также президент Молдовы Майя Санду. 

Участники саммита выразили обеспокоенность по поводу тяжких преступлений, согласно международному праву, совершаемых на территории Украины военнослужащими РФ и подконтрольными ей вооруженными формированиями.

Они также поддержали расследование, которое проводит Международный уголовный суд, в юрисдикции которого военные преступления, преступления против человечности и геноцид на территории Украины, но отметили, что МУС не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии, совершенного против Украины, – механизм правосудия для этого, который украинские чиновники называют специальным трибуналом, еще нужно создать.

В декларации отмечается, что участники Бучанского саммита решили:

  • решительно осудить тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, включая массовые убийства в Буче, ставшие символом ужасов российской агрессии;
  • выразить поддержку усилиям прокурора МУС за действия по обеспечению привлечения к ответственности виновных за совершение тяжких преступлений и в предотвращении их безнаказанности;
  • выразить поддержку усилиям государств, в частности Украины, по расследованию и уголовному преследованию в рамках их юрисдикций преступлений, совершенных против Украины;
  • приветствовать международную поддержку и усилия для обеспечения ответственности за тяжкие преступления, включая создание Совместной следственной группы;
  • призвать другие государства максимально поддержать деятельность Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), созданного на базе Евроюста;
  • подтвердить, что лица, ответственные за планирование, ведение и совершение преступления агрессии против Украины, не должны остаться безнаказанными, и призвать международное сообщество рассмотреть соответствующие меры, в частности путем создания механизма правосудия;
  • поддержать создание международного механизма по компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии РФ, и поддержать создание механизма реестра убытков для документирования жалоб и ущерба, а также сбора доказательств;
  • отметить необходимость обеспечения полной ответственности за самые тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, путем проведения независимого расследования и уголовного преследования на национальном или международном уровнях;
  • пригласить другие государства и международные организации присоединиться к Бучанской декларации.
Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации полиция нашла тела 1374 погибших мирных жителей. 199 из них не опознаны. Пропавшими без вести считаются 300 жителей области.

Теги: Киевская область, геноцид, вторжение, расследование, Буча, преступление, саммит, российская агрессия, убытки, война России против Украины, ущерб, трибунал, Международный уголовный суд, Евроюст, компенсация, российские оккупанты
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