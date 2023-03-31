Зеленский и Санду обсудили сотрудничество Украины и Молдовы и трибунал против РФ

Зеленский отметил важность солидарности Молдовы с украинским народом в условиях агрессии РФ. Президенты двух стран выразили готовность усилить сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны России и обменялись мнениями о необходимости дальнейшего санкционного давления на страну-агрессора Россию.
Зеленский приветствовал общий прогресс в вопросах развития транспортной инфраструктуры, в том числе сообщение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем. Вместе с Санду они отметили эффективную работу ведомств, направленную на повышение пропускной способности на приграничных участках.
Также президенты обсудили вопрос создания специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.
Зеленский и Санду поговорили о прогрессе и дальнейших перспективах движения Украины и Молдовы по пути европейской интеграции.
Также Зеленский поблагодарил Молдову за принятое национальным парламентом решение о признании Голодомора в Украине актом геноцида украинского народа.
Видео о встрече пресс-служба Зеленского опубликовала в Telegram.
2 марта парламент Молдовы принял декларацию об осуждении агрессии России против Украины.
Санду и премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович – приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.