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Зеленский и Санду обсудили сотрудничество Украины и Молдовы и трибунал против РФ

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Зеленский поговорил с Санду
Зеленский поговорил с Санду
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду 31 марта. Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил важность солидарности Молдовы с украинским народом в условиях агрессии РФ. Президенты двух стран выразили готовность усилить сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны России и обменялись мнениями о необходимости дальнейшего санкционного давления на страну-агрессора Россию.

Зеленский приветствовал общий прогресс в вопросах развития транспортной инфраструктуры, в том числе сообщение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем. Вместе с Санду они отметили эффективную работу ведомств, направленную на повышение пропускной способности на приграничных участках.

Также президенты обсудили вопрос создания специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Зеленский и Санду поговорили о прогрессе и дальнейших перспективах движения Украины и Молдовы по пути европейской интеграции.

Также Зеленский поблагодарил Молдову за принятое национальным парламентом решение о признании Голодомора в Украине актом геноцида украинского народа.

Видео о встрече пресс-служба Зеленского опубликовала в Telegram.

Контекст:

2 марта парламент Молдовы принял декларацию об осуждении агрессии России против Украины.

Санду и премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович – приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Молдова, Майя Санду
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