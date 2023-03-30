Санду: РФ хочет установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как Беларусь

Санду: РФ пытается подорвать, свергнуть власть в Молдове, и у нас есть доказательства Фото: EPA

Санду ответила на вопрос о гибридных атаках.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", – сказала президент.

Она напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о готовности разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", – заявила Санду.