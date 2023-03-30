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Санду: РФ хочет установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как Беларусь

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Санду: РФ пытается подорвать, свергнуть власть в Молдове, и у нас есть доказательства
Санду: РФ пытается подорвать, свергнуть власть в Молдове, и у нас есть доказательства
Фото: EPA

Россия хочет использовать в войне против Украины Молдову так же, как использует сейчас Беларусь. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире программы Puncte de reflecție на телеканале Vocea Basarabiei 29 марта, ее цитирует издание Newsmaker.

Санду ответила на вопрос о гибридных атаках.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", – сказала президент.

Она напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о готовности разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", – заявила Санду.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил президента Молдовы Майю Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины. 

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, ядерное оружие, война России против Украины, Майя Санду
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