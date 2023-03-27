Экс-начальник Генштаба ВСУ спрогнозировал, когда завершится война РФ против Украины

Муженко: Война сама по себе не закончится. Она будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своей цели или пока мы ее не разгромим на поле боя Фото: Віктор Муженко / Facebook

Об этом он заявил в интервью "Фактам", которое вышло 26 марта.

Отвечая на вопрос о вероятных планах российских оккупантов, Муженко предположил, что летом – в июле или августе – противник может планировать "какое-нибудь театрализованное действие в районе Прохоровки, посвященное юбилею Курской битвы".

"Почему об этом говорю? Потому что прошла информация, что Россия закупила в Лаосе и пригнала буквально перед Новым годом танки Т-34 и Т-44. И не два-три, а десятки. Не думаю, что они будут запускать эти танки в бой и смешить весь мир. А вот театрализованное действие организовать могут. Оно может стать элементом прикрытия для развертывания их сил. Они под эту марку могут завести в Белгород, Воронеж, Курск реальную технику для боевых воинских частей. Теперь смотрите. У них на каждом направлении – Брянск, Курск, Белгород, Воронеж – группировки численностью 4−6, 7−8 тысяч. Это не те группировки, которые могут перейти государственную границу и создать нам определенные проблемы. Но они отвлекают наши силы вдоль границы от Бреста практически до Запорожья и Херсона", – продолжил он.

Муженко отметил, что в случае, "если будут какие-то события в Молдове, нам нужно будет Приднестровье чем-то прикрывать".

"А это все отвлекает войска от сосредоточения на основных направлениях. И это тоже может являться элементом прикрытия оперативного или стратегического развертывания, – пояснил он. – Теперь о возможных глобальных планах. Например, россияне ставят своей целью правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год? Какая стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, может быть, юг правого берега. Как было освобождение правобережной Украины Красной армией 80 лет назад. И тогда мы выходим на 2025 год – 80-летие Победы. Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется".

Говоря о продолжительности войны, он отметил, что "этот дождь надолго".

"Если только какие-либо политические договоренности не прервут этот процесс войны. К примеру, осенью или зимой для проведения каких-то выборов. Возможно, для смены восприятия нашим политическим руководством сегодняшней ситуации. Не знаю. Война сама по себе не закончится. Она будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своей цели или пока мы ее не разгромим на поле боя. Это миссия сегодняшней Украины. Нам к этой цели нужно идти, бороться и побеждать", – добавил Муженко.