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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки". Муженко – о причинах быстрой оккупации части юга Украины

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Муженко: Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировалась обстановка на юге
Муженко: Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировалась обстановка на юге
Фото: Віктор Муженко / Facebook

Украинские военные до начала полномасштабной войны моделировали возможные сценарии вторжения РФ в страну с юга, рассказал в вышедшем 24 марта интервью "Фактам" бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ (июль 2014 – май 2019 года) Виктор Муженко.

Муженко спросили, почему российские войска "так быстро зашли на юг" Украины. 

"У меня тоже есть такой вопрос, – ответил он. – В 2017 году мы провели стратегическую командно-штабную игру, где разыгрывали сценарии возможной полномасштабной агрессии Российской Федерации и моделировали соответствующие действия. Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировалась обстановка на юге". 

Муженко рассказал, что 24 февраля 2022 года утром прибыл в Генштаб, по его словам, "где-то ближе к обеду уже стало известно обо всех направлениях вторжения российских войск". 

"Они совпали с прогнозами и оценками, которые мы сделали в ходе разработки той командно-штабной игры. Мы их остановили на участках, на которых останавливали при моделировании соответствующих боевых действий. После той игры мы поняли, сколько у нас не хватало воинских частей уровня бригад и на каких направлениях, сколько нужно дополнительного вооружения, чем необходимо усилить соответствующие группировки. Мы понимали действия россиян. Даже по численности группировки, которая могла зайти в Украину. Во время этой игры мы оценили количество в 176−180 тысяч. Приблизительно столько зашло и 24 февраля. Результаты моделирования наших действий были положены в основу стратегического замысла применения Вооруженных сил, отработанного в 2018 году. Но что касается юга, мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки", – продолжил он. 

По словам генерала, украинское военное командование в ходе игры в 2017 году рассматривало вариант, что оккупанты могут прорваться на южном фланге между Мариуполем и Волновахой Донецкой области и выйти в район Мелитополя Запорожской области. 

"Для отражения возможного вторжения был предусмотрен рубеж по реке Молочной. А произошло совсем по-другому. Как раз вся угроза была именно с юга и с запада на восток вдоль побережья Азовского моря. Почему так произошло? Кстати, по этому факту ГБР возбудило уголовное дело. 20 февраля этого года я был на допросе. До этого в допросах была пауза продолжительностью в год. Но допросы – это тема для отдельного разговора", – добавил Муженко. 

Отвечая на вопрос, какое он имеет отношение к событиям на юге, генерал сказал, что удивлен тем, что его одним из первых среди представителей ВСУ вызвали на допрос. 

"Один из вопросов ко мне был: существовали ли определенные планы и почему так случилось. Планы существовали. А что случилось, нужно разобраться", – добавил он. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить – был освобожден в ноябре

Российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая на тот момент советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.

В украинском обществе обсуждался вопрос, почему не был подорван мост возле Чонгара Херсонской области, но министр обороны Украины Алексей Резников заявил в августе, что это не остановило бы наступление оккупантов из Крыма

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, Волноваха, Виктор Муженко, вторжение, прогноз, ВСУ, наступление, война России против Украины, уголовное дело, ГБР, российские оккупанты
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