"Мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки". Муженко – о причинах быстрой оккупации части юга Украины

Муженко: Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировалась обстановка на юге Фото: Віктор Муженко / Facebook

Муженко спросили, почему российские войска "так быстро зашли на юг" Украины.

"У меня тоже есть такой вопрос, – ответил он. – В 2017 году мы провели стратегическую командно-штабную игру, где разыгрывали сценарии возможной полномасштабной агрессии Российской Федерации и моделировали соответствующие действия. Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировалась обстановка на юге".

Муженко рассказал, что 24 февраля 2022 года утром прибыл в Генштаб, по его словам, "где-то ближе к обеду уже стало известно обо всех направлениях вторжения российских войск".

"Они совпали с прогнозами и оценками, которые мы сделали в ходе разработки той командно-штабной игры. Мы их остановили на участках, на которых останавливали при моделировании соответствующих боевых действий. После той игры мы поняли, сколько у нас не хватало воинских частей уровня бригад и на каких направлениях, сколько нужно дополнительного вооружения, чем необходимо усилить соответствующие группировки. Мы понимали действия россиян. Даже по численности группировки, которая могла зайти в Украину. Во время этой игры мы оценили количество в 176−180 тысяч. Приблизительно столько зашло и 24 февраля. Результаты моделирования наших действий были положены в основу стратегического замысла применения Вооруженных сил, отработанного в 2018 году. Но что касается юга, мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки", – продолжил он.

По словам генерала, украинское военное командование в ходе игры в 2017 году рассматривало вариант, что оккупанты могут прорваться на южном фланге между Мариуполем и Волновахой Донецкой области и выйти в район Мелитополя Запорожской области.

"Для отражения возможного вторжения был предусмотрен рубеж по реке Молочной. А произошло совсем по-другому. Как раз вся угроза была именно с юга и с запада на восток вдоль побережья Азовского моря. Почему так произошло? Кстати, по этому факту ГБР возбудило уголовное дело. 20 февраля этого года я был на допросе. До этого в допросах была пауза продолжительностью в год. Но допросы – это тема для отдельного разговора", – добавил Муженко.

Отвечая на вопрос, какое он имеет отношение к событиям на юге, генерал сказал, что удивлен тем, что его одним из первых среди представителей ВСУ вызвали на допрос.

"Один из вопросов ко мне был: существовали ли определенные планы и почему так случилось. Планы существовали. А что случилось, нужно разобраться", – добавил он.