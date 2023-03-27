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ЕС планирует ввести санкции против молдавских бизнесменов, подозреваемых в подготовке переворота – Bloomberg

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Сейчас ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против бизнесменов Молдовы
Сейчас ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против бизнесменов Молдовы
Фото: depositphotos.com

Европейский союз собирается ввести санкции против молдавских бизнесменов, которых подозревают в попытке дестабилизации страны. Об этом 27 марта написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Молдова ранее призывала ЕС ввести санкции против бизнесменов, которые, по ее мнению, сотрудничают с Россией в стремлении насильственно свергнуть правительство, и несколько стран ЕС поддержали эти призывы. Россия отвергла эти претензии.

Сейчас ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против этих лиц, сказали источники.

Блок надеется, что эта основа будет создана к июню, когда в столице Молдовы городе Кишнау пройдет саммит Европейского политического сообщества.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил президента Молдовы Майю Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины. 

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Bloomberg, Европейский союз, Европа, ЕС, бизнесмен
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