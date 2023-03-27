ЕС планирует ввести санкции против молдавских бизнесменов, подозреваемых в подготовке переворота – Bloomberg

Сейчас ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против бизнесменов Молдовы Фото: depositphotos.com

Молдова ранее призывала ЕС ввести санкции против бизнесменов, которые, по ее мнению, сотрудничают с Россией в стремлении насильственно свергнуть правительство, и несколько стран ЕС поддержали эти призывы. Россия отвергла эти претензии.

Сейчас ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против этих лиц, сказали источники.

Блок надеется, что эта основа будет создана к июню, когда в столице Молдовы городе Кишнау пройдет саммит Европейского политического сообщества.