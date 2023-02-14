США находятся в тесном контакте с Молдовой – Белый дом

"Мы в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами на протяжении этого времени. Конечно, мы твердо поддерживаем лидерство президента Молдовы", – сказал он.

По словам Кирби, в Вашингтоне ждут взаимодействия с новым премьер-министром и правительством Молдовы после того, как оно будет сформировано.

"Мы остаемся твердо привержены поддержке Молдовы в то время, как эта страна проводит реформы и прилагает политические, экономические и антикоррупционные усилия", – добавил спикер.