США находятся в тесном контакте с Молдовой – Белый дом

"Мы в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами на протяжении этого времени. Конечно, мы твердо поддерживаем лидерство президента Молдовы", – сказал он.
По словам Кирби, в Вашингтоне ждут взаимодействия с новым премьер-министром и правительством Молдовы после того, как оно будет сформировано.
"Мы остаемся твердо привержены поддержке Молдовы в то время, как эта страна проводит реформы и прилагает политические, экономические и антикоррупционные усилия", – добавил спикер.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.