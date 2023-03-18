Санду об отношении к России: Молдаване никогда не будут на стороне убийц

Mолдавское государство испытывает на себе вмешательство со стороны РФ, заявила президент Фото: Maia Sandu / Facebook

По ее словам, Кишенев осуждает агрессию РФ и считает развязанную ею войну преступлением.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", – сказала Санду.

Он отметила, что Молдова не отказывается от нейтральной политики, но сейчас такая позиция не защитит страну.

"Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело – что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает", – сказала она.

Президент также добавила, что молдавское государство испытывает на себе вмешательство со стороны РФ в виде попыток переворота и стимулирования пророссийских настроений.

"Когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги", – подчеркнула Санду.