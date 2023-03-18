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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санду об отношении к России: Молдаване никогда не будут на стороне убийц

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Mолдавское государство испытывает на себе вмешательство со стороны РФ, заявила президент
Mолдавское государство испытывает на себе вмешательство со стороны РФ, заявила президент
Фото: Maia Sandu / Facebook

Молдова с начала полномасштабного вторжения встала на сторону Украины и продолжит поддержку. Об этом президент страны Майя Санду заявила 17 марта в эфире телеканала TV Moldova 1, запись программы опубликована в ее Facеbook.

По ее словам, Кишенев осуждает агрессию РФ и считает развязанную ею войну преступлением.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", – сказала Санду.

Он отметила, что Молдова не отказывается от нейтральной политики, но сейчас такая позиция не защитит страну. 

"Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело – что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает", – сказала она.

Президент также добавила, что молдавское государство испытывает на себе вмешательство со стороны РФ в виде попыток переворота и стимулирования пророссийских настроений.

"Когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги", – подчеркнула Санду.

Контекст:

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

28 февраля в Кишиневе прошли антиправительственные акции протеста. По данным СМИ, митингующих туда привезли на автобусах, многие из них говорили на русском.

Теги: Молдова, агрессия, война России против Украины, Майя Санду
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