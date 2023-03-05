Если Молдова не хочет быть обочиной Европы, нужно меньше бояться России – заместитель генсека НАТО

Он признал, что Россия "оказывает огромное давление на Молдову по всем фронтам". По оценке Джоанэ, хотя в Молдове нет "горячей войны", как в Украине, там происходит "максимально гибридная война против Республики Молдова".
Однако Джоанэ подчеркнул, что "возможность перестать быть обочиной Европы выпадает [странам] раз в несколько поколений".
"Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но если они хотят идти с нами в Европу, с нами в демократический и цивилизованный и более благополучный мир, пора делать выбор. И им нужно меньше бояться России, потому что Россия еле справляется с Украиной. Я не думаю, что в данный момент существует военный риск для Республики Молдова", – цитирует его издание.
По его мнению, у жителей Молдовы была иллюзия на протяжении последних 30 лет, что, "если они называют себя нейтральными, они защищены от проблем". Однако, подчеркнул замгенсека НАТО, это не так. Он обратился ко всем гражданам Молдовы, независимо от этнической принадлежности, "будь то русские, украинцы, гагаузы или кто бы то ни было", и заявил, что у них нет шансов на сколько-нибудь удовлетворительную жизнь, если они остаются в серой зоне.
"А если они хотят и дальше жить в нищете, быть самой бедной страной в Европе, то выход простой – оставаться в сфере влияния России", – подчеркнул Джоанэ.
На вопрос, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил, что не может комментировать такие вещи как официальное лицо, поскольку его слова "интерпретируют по-разному". "Но я верю, что судьба Молдовы – европейская", – сказал он.
Молдова состоит в СНГ с 1994 года. Одновременно с этим страна развивает отношения с Евросоюзом и с июня 2022 года является кандидатом на членство в ЕС.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В сентябре 2022 года Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.
19 декабря 2022 года глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.
28 февраля в Кишиневе прошли антиправительственные акции протеста. По данным СМИ, митингующих туда привезли на автобусах, многие из них говорили на русском.