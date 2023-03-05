Если Молдова не хочет быть обочиной Европы, нужно меньше бояться России – заместитель генсека НАТО

Джоанэ: Если они хотят и дальше жить в нищете, быть самой бедной страной в Европе, то выход простой – оставаться в сфере влияния России Фото: EPA

Он признал, что Россия "оказывает огромное давление на Молдову по всем фронтам". По оценке Джоанэ, хотя в Молдове нет "горячей войны", как в Украине, там происходит "максимально гибридная война против Республики Молдова".

Однако Джоанэ подчеркнул, что "возможность перестать быть обочиной Европы выпадает [странам] раз в несколько поколений".

"Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но если они хотят идти с нами в Европу, с нами в демократический и цивилизованный и более благополучный мир, пора делать выбор. И им нужно меньше бояться России, потому что Россия еле справляется с Украиной. Я не думаю, что в данный момент существует военный риск для Республики Молдова", – цитирует его издание.

По его мнению, у жителей Молдовы была иллюзия на протяжении последних 30 лет, что, "если они называют себя нейтральными, они защищены от проблем". Однако, подчеркнул замгенсека НАТО, это не так. Он обратился ко всем гражданам Молдовы, независимо от этнической принадлежности, "будь то русские, украинцы, гагаузы или кто бы то ни было", и заявил, что у них нет шансов на сколько-нибудь удовлетворительную жизнь, если они остаются в серой зоне.

"А если они хотят и дальше жить в нищете, быть самой бедной страной в Европе, то выход простой – оставаться в сфере влияния России", – подчеркнул Джоанэ.

На вопрос, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил, что не может комментировать такие вещи как официальное лицо, поскольку его слова "интерпретируют по-разному". "Но я верю, что судьба Молдовы – европейская", – сказал он.