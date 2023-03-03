Молдова планирует поддержать часть санкций Евросоюза против России

По его словам, Кишенев ранее воздерживался от автоматического присоединения к ограничениям в отношении РФ, но теперь хочет в короткие сроки пересмотреть этот порядок.

"Меры такого рода требуют конкретных действий в наших организациях, финансовых учреждениях или органах, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы. Пока мы анализируем, как это отразится на Молдове в определенных областях. Но позиция в отношении санкций абсолютно ясна: наше участие значительно вырастет", – сказал Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций. Молдова присоединилась к 21 из них.

Попеску добавил, что молдавская сторона пока не поддержала 10 видов юридических санкций, но это число скоро сократится.