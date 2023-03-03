Молдова планирует поддержать часть санкций Евросоюза против России

По его словам, Кишенев ранее воздерживался от автоматического присоединения к ограничениям в отношении РФ, но теперь хочет в короткие сроки пересмотреть этот порядок.
"Меры такого рода требуют конкретных действий в наших организациях, финансовых учреждениях или органах, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы. Пока мы анализируем, как это отразится на Молдове в определенных областях. Но позиция в отношении санкций абсолютно ясна: наше участие значительно вырастет", – сказал Попеску.
Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций. Молдова присоединилась к 21 из них.
Попеску добавил, что молдавская сторона пока не поддержала 10 видов юридических санкций, но это число скоро сократится.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
На фоне сообщений о готовящемся перевороте 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. 16 февраля в стране утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.
20 февраля министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что выступает за дополнительные санкции против России за попытки дестабилизировать Молдову.