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Молдова планирует поддержать часть санкций Евросоюза против России

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Наше участие значительно вырастет Попеску
Наше участие значительно вырастет – Попеску
Фото: ЕРА

Молдова собирается присоединиться к ряду санкций, которые Европейский Союз ввел против России за вторжение в Украину. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску заявил 3 марта, пишет Newsmaker.

По его словам, Кишенев ранее воздерживался от автоматического присоединения к ограничениям в отношении РФ, но теперь хочет в короткие сроки пересмотреть этот порядок.

"Меры такого рода требуют конкретных действий в наших организациях, финансовых учреждениях или органах, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы. Пока мы анализируем, как это отразится на Молдове в определенных областях. Но позиция в отношении санкций абсолютно ясна: наше участие значительно вырастет", – сказал Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций. Молдова присоединилась к 21 из них. 

Попеску добавил, что молдавская сторона пока не поддержала 10 видов юридических санкций, но это число скоро сократится.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины. 

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

На фоне сообщений о готовящемся перевороте 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку16 февраля в стране утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.

20 февраля министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что выступает за дополнительные санкции против России за попытки дестабилизировать Молдову. 

Теги: Россия, Молдова, санкции, российская агрессия, Евросоюз, Николае Попеску
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