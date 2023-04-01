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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трюдо: Мы будем бороться за правосудие для украинского народа

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Трюдо: Мы будем продолжать поддержку Международного уголовного суда
Трюдо: Мы будем продолжать поддержку Международного уголовного суда
Фото: EPA

Канада будет работать над тем, чтобы все виновные в массовых преступлений в Буче Киевской области и по всей Украине понесли заслуженное наказание. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 31 марта во время обращения к участникам Бучанского саммита, пишет "Укринформ".

"Перед вторжением Буча походила на многие городки по всему миру, но сейчас это название стало синонимом трагедии, ужасной войны, и мы никогда не должны забывать, что там произошло. Мы будем бороться за правосудие для украинского народа. Это наша ответственность, и это то, что будет делать Канада", – сказал политик.

Он отметил важность проведения детального расследования событий в Буче для привлечения виновных к ответственности.

"Мы будем продолжать поддержку Международного уголовного суда, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его приспешники ответили за свои действия", – заявил Трюдо.

Премьер-министр перечислил разнообразную канадскую помощь, оказанную Украине с начала российского вторжения и пообещал, что Канада готова делать больше.

"Путин продолжает вести эту ужасную войну военными средствами и привлечение к ответственности за преступления в Буче и по всей Украине – это наш способ показать, что каждое преступление не должно остаться безнаказанным. Пока эта война не закончится, мы будем поддерживать украинский народ", – заявил глава канадского правительства.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщил Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Канада, Киевская область, Буча, война России против Украины, Джастин Трюдо
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