Трюдо: Мы будем бороться за правосудие для украинского народа

"Перед вторжением Буча походила на многие городки по всему миру, но сейчас это название стало синонимом трагедии, ужасной войны, и мы никогда не должны забывать, что там произошло. Мы будем бороться за правосудие для украинского народа. Это наша ответственность, и это то, что будет делать Канада", – сказал политик.
Он отметил важность проведения детального расследования событий в Буче для привлечения виновных к ответственности.
"Мы будем продолжать поддержку Международного уголовного суда, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его приспешники ответили за свои действия", – заявил Трюдо.
Премьер-министр перечислил разнообразную канадскую помощь, оказанную Украине с начала российского вторжения и пообещал, что Канада готова делать больше.
"Путин продолжает вести эту ужасную войну военными средствами и привлечение к ответственности за преступления в Буче и по всей Украине – это наш способ показать, что каждое преступление не должно остаться безнаказанным. Пока эта война не закончится, мы будем поддерживать украинский народ", – заявил глава канадского правительства.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщил Зеленский.