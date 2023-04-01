Трюдо: Мы будем бороться за правосудие для украинского народа

"Перед вторжением Буча походила на многие городки по всему миру, но сейчас это название стало синонимом трагедии, ужасной войны, и мы никогда не должны забывать, что там произошло. Мы будем бороться за правосудие для украинского народа. Это наша ответственность, и это то, что будет делать Канада", – сказал политик.

Он отметил важность проведения детального расследования событий в Буче для привлечения виновных к ответственности.

"Мы будем продолжать поддержку Международного уголовного суда, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его приспешники ответили за свои действия", – заявил Трюдо.

Премьер-министр перечислил разнообразную канадскую помощь, оказанную Украине с начала российского вторжения и пообещал, что Канада готова делать больше.

"Путин продолжает вести эту ужасную войну военными средствами и привлечение к ответственности за преступления в Буче и по всей Украине – это наш способ показать, что каждое преступление не должно остаться безнаказанным. Пока эта война не закончится, мы будем поддерживать украинский народ", – заявил глава канадского правительства.