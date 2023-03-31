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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с премьером Словакии формулу мира и восстановление Украины

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Хегер и Зеленский обсудили вопросы противодействия вооруженной агрессии России
Хегер и Зеленский обсудили вопросы противодействия вооруженной агрессии России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, который прибыл с визитом в нашу страну для участия в Бучанском саммите. Об этом сообщил Офис президента.

Во время встречи Зеленский и Хегер обсудили вопросы противодействия вооруженной агрессии России против Украины и дальнейшего взаимодействия Киева и Братиславы как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Президент Украины поблагодарил за недавний пакет поддержки безопасности со стороны Словакии, который включал самолеты МиГ-29 и средства противовоздушной обороны.

Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации украинской инициативы по формуле мира. Глава государства отметил, что Украина работает с широким кругом партнеров с целью подготовки глобального саммита мира. Была отмечена важность полной поддержки со стороны Словакии формулы мира президента Украины и готовности присоединиться к ее реализации.

Зеленский и Хегер обменялись мнениями по актуальным вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава государства подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС будет важным сигналом поддержки для украинского общества.

Политики затронули вопрос привлечения Словакии к восстановлению и отстройке Украины. Зеленский отметил, что насущным вызовом для страны является скорейшее восстановление социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Контекст:

Одновременно с Хегером 31 марта в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словении и Хорватии – Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Вместе с Зеленским они посетили Бучу Киевской области, где почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Буча, визит, премьер-министр, встреча, восстановление
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