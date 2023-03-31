Зеленский обсудил с премьером Словакии формулу мира и восстановление Украины

Во время встречи Зеленский и Хегер обсудили вопросы противодействия вооруженной агрессии России против Украины и дальнейшего взаимодействия Киева и Братиславы как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Президент Украины поблагодарил за недавний пакет поддержки безопасности со стороны Словакии, который включал самолеты МиГ-29 и средства противовоздушной обороны.

Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации украинской инициативы по формуле мира. Глава государства отметил, что Украина работает с широким кругом партнеров с целью подготовки глобального саммита мира. Была отмечена важность полной поддержки со стороны Словакии формулы мира президента Украины и готовности присоединиться к ее реализации.

Зеленский и Хегер обменялись мнениями по актуальным вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава государства подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС будет важным сигналом поддержки для украинского общества.

Политики затронули вопрос привлечения Словакии к восстановлению и отстройке Украины. Зеленский отметил, что насущным вызовом для страны является скорейшее восстановление социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях.