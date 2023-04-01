Трибунал по расследованию агрессии России нужно создать решением Генассамблеи ООН – Зеленский

Он уверен, что международный трибунал будет создан после того, как война закончится победой Украины. До этого стране предстоит пройти несколько подготовительных этапов, привлекая на свою сторону многие страны и организации.

"Работаем. А именно – над текстом соответствующей резолюции для площадки Организации Объединенных Наций. Страны ищут разные компромиссы… Мы пока видим наш вариант и над ним работаем", – сказал он.

Одним из успешных шагов в направлении правосудия над РФ Зеленский считает выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента Владимира Путина за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. По его словам, решение МУС стало "очень серьезным сигналом" в направлении создания трибунала.

Он отметил, что формат будущего суда еще обсуждается, и в том числе – его "гибридный" вариант. Украина не считает его оптимальным, но его поддерживают несколько важных союзников страны.

"Мы понимаем, для нас главное – набрать большое количество стран, чтобы большое количество государств было объединено. И вместе уже поддерживать тот или иной формат соответствующей резолюции. И это будет шаг номер один. А уже тогда перейдем к практическим шагам по трибуналу", – добавил украинский президент.