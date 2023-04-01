Трибунал по расследованию агрессии России нужно создать решением Генассамблеи ООН – Зеленский

Он уверен, что международный трибунал будет создан после того, как война закончится победой Украины. До этого стране предстоит пройти несколько подготовительных этапов, привлекая на свою сторону многие страны и организации.
"Работаем. А именно – над текстом соответствующей резолюции для площадки Организации Объединенных Наций. Страны ищут разные компромиссы… Мы пока видим наш вариант и над ним работаем", – сказал он.
Одним из успешных шагов в направлении правосудия над РФ Зеленский считает выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента Владимира Путина за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. По его словам, решение МУС стало "очень серьезным сигналом" в направлении создания трибунала.
Он отметил, что формат будущего суда еще обсуждается, и в том числе – его "гибридный" вариант. Украина не считает его оптимальным, но его поддерживают несколько важных союзников страны.
"Мы понимаем, для нас главное – набрать большое количество стран, чтобы большое количество государств было объединено. И вместе уже поддерживать тот или иной формат соответствующей резолюции. И это будет шаг номер один. А уже тогда перейдем к практическим шагам по трибуналу", – добавил украинский президент.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.