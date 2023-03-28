О формате трибунала над Путиным идет дискуссия – Вениславский

"Сейчас идет дискуссия по формату трибунала над Путиным", – отметил Федор Вениславский.

"Это должен быть отдельный суд ad hoc (латинская фраза, означающая "для этого случая". – "ГОРДОН"), созданный специально для расследования конкретного международно-правового преступления, которым является преступление неспровоцированной агрессии, которую РФ развязала в 2014 году и расширила в 2022 году", – сказал он.

Он отметил, что сегодня рассматриваются две модели деятельности этого суда. По его словам, идеальная с точки зрения восприятия широким международно-правовым сообществом – создание этого суда под эгидой ООН.

По словам Вениславского, судя по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН по поводу войны в Украине, есть 140–145 стран-союзников, которые потенциально могут проголосовать за создание такого суда.