О формате трибунала над Путиным идет дискуссия – Вениславский

"Сейчас идет дискуссия по формату трибунала над Путиным", – отметил Федор Вениславский.
"Это должен быть отдельный суд ad hoc (латинская фраза, означающая "для этого случая". – "ГОРДОН"), созданный специально для расследования конкретного международно-правового преступления, которым является преступление неспровоцированной агрессии, которую РФ развязала в 2014 году и расширила в 2022 году", – сказал он.
Он отметил, что сегодня рассматриваются две модели деятельности этого суда. По его словам, идеальная с точки зрения восприятия широким международно-правовым сообществом – создание этого суда под эгидой ООН.
По словам Вениславского, судя по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН по поводу войны в Украине, есть 140–145 стран-союзников, которые потенциально могут проголосовать за создание такого суда.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.