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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне опубликовали видео с казнью украинского военного

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Личность казненного украинца пока неизвестна
Личность казненного украинца пока неизвестна
Фото: depositphotos.com

Российские Telegram-каналы вечером 11 апреля начали распространять видео с казнью украинского военного. Его заблюренную версию опубликовал украинский блогер Игорь Лаченков.

"Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал Лаченков.

Он добавил, что такого не должно быть в XXI веке.

"Это чистый терроризм, буквальная пытка до смерти, казнь беспомощного человека, который кричит от мучительной боли о помощи и умоляет не убивать его. Каждый должен понять это и принять меры", – добавил он.

"ГОРДОН" не публикует это видео из моральных соображений и не рекомендует его к просмотру из-за жестоких сцен.

Опубликованное видео также прокомментировал активист Сергей Стерненко. Он также призвал украинцев не смотреть его.

"Не рекомендую его смотреть, тем более сейчас. Мы знаем, кто такие русские. Новое видео не придаст вам психического здоровья, лучше берегите себя. Россияне – это ублюдки, законченные мрази, которые будут гореть и на земле, и в аду. Помните, что вашу ненависть лучше конвертировать в донаты и помогать ВСУ", – отметил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на случившееся короткой фразой: "За все будет ответ и ответственность".

Контекст:

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел в начале марта. Тогда в сети активно распространялось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывали по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, терроризм, смерть, казнь, военные, ВСУ, война России против Украины, Сергей Стерненко, российские оккупанты, россияне
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