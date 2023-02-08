Боевик Мангушев, который выходил на сцену с черепом "защитника "Азовстали", умер. Жена считает, что его казнили

Также о смерти Мангушева пишет пропагандистское издание Readovka.

Мангушев получил ранение в голову 4 февраля в оккупированной Кадиевке Луганской области. Согласно заявлениям пропагандистов, в боевика стреляли с близкого расстояния и из короткоствольного оружия.

Жена боевика Татьяна Азаревич на следующий день записала видеообращение, в котором возмущается тем, что оккупанты не проводят расследование. Видео распространили российские паблики, в том числе Astra.

"Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния – в область затылка под углом 45 градусов, сверху вниз", – заявила она.

Жена боевика просила российское минобороны, Следком и военную прокуратуру выяснить, почему "не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь" ее мужу.

Как отмечает Readovka, официальной информации о том "что все-таки произошло, пока нет". Украинские журналисты предполагали, что Мангушева ранили кадыровцы.

Мангушев известен тем, что летом 2022 года выходил на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали". MK.RU называет Мангушева соратником основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. "Настоящее время" рассказало, что сам боевик называл себя политтехнологом, работавшим на Пригожина.