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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевик Мангушев, который выходил на сцену с черепом "защитника "Азовстали", умер. Жена считает, что его казнили

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Мангушеву прострелили голову несколько дней назад
Мангушеву прострелили голову несколько дней назад
Фото: Zаписки авантюриста / Telegram

Боевик незаконной вооруженной организации "ЛНР" Игорь Мангушев, который несколько дней назад получил огнестрельное ранение в голову, умер 8 февраля. Об этом сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на друга боевика Акима Апачева.

Также о смерти Мангушева пишет пропагандистское издание Readovka

Мангушев получил ранение в голову 4 февраля в оккупированной Кадиевке Луганской области. Согласно заявлениям пропагандистов, в боевика стреляли с близкого расстояния и из короткоствольного оружия.

Жена боевика Татьяна Азаревич на следующий день записала видеообращение, в котором возмущается тем, что оккупанты не проводят расследование. Видео распространили российские паблики, в том числе Astra

"Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния – в область затылка под углом 45 градусов, сверху вниз", – заявила она. 

Жена боевика просила российское минобороны, Следком и военную прокуратуру выяснить, почему "не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь" ее мужу. 

Как отмечает Readovka, официальной информации о том "что все-таки произошло, пока нет". Украинские журналисты предполагали, что Мангушева ранили кадыровцы.

Мангушев известен тем, что летом 2022 года выходил на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали". MK.RU называет Мангушева соратником основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. "Настоящее время" рассказало, что сам боевик называл себя политтехнологом, работавшим на Пригожина. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, казнь, пропаганда, Мариуполь, боевики, Азовсталь, война России против Украины, ЛНР, Кадиевка, жена
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