Боевику, которого называют соратником Пригожина, прострелили голову. Ранее он выходил на сцену с черепом "защитника "Азовстали"

4 февраля об этом сообщили ряд российских пропагандистов, в том числе канал Readovka и экс-хирург Владимир Грубник, которого обвиняли в организации терактов в Одессе в 2015 году, а потом выдали боевикам ОРДЛО в рамках обмена пленными.

Как пишет Readovka, состояние Мангушева очень тяжелое и "шансов на полное выздоровление практически нет". Грубник заявляет, что боевика госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Стреляли в Мангушева с близкого расстояния и из короткоствольного оружия, пишет он. О других обстоятельствах инцидента пропагандисты не рассказывают.

MK.RU называет Мангушева соратником основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. "Настоящее время" рассказало, что сам боевик называет себя политтехнологом, работавшим на Пригожина.

"В его биографии нашлось место и национализму, и работе на Евгения Пригожина, и даже подделке подписей в пользу [юристки российского "Фонда борьбы с коррупцией"] Любови Соболь. И вот теперь речь об уничтожении украинцев как нации", – отметил канал.

Летом 2022 года Мангушев выходил на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали", напомнил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Мангушев тогда говорил, что Россия воюет не с людьми, а "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены", заявлял, что "Украина должна быть деукраинизирована", и признался, что лично убивал защитников "Азовстали".

Цаплиенко предполагает, что пропагандисту голову "прострелили свои", а другой украинский журналист – Денис Казанский – намекает, что речь, вероятно, о кадыровцах.