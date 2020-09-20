ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕСПЧ признал нарушения при задержании в Украине одесского "врача-террориста", но отказал ему в выплате компенсации

В сентябре 2015 года группа злоумышленников во главе с хирургом Владимиром Грубником устроила взрыв под управлением СБУ в Одессе. Их задержали и судили. Грубник подал иск в ЕСПЧ, требуя признать задержание нарушением его прав. Суд в Страсбурге решил, что презумпция невиновности заявителя была нарушена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грубник судился с Украиной в ЕСПЧ
Грубник судился с Украиной в ЕСПЧ
Фото: dumskaya.net

17 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Грубник против Украины", признав процессуальные нарушения, допущенные при задержании Владимира Грубника, подозреваемого в совершении теракта у здания одесского СБУ. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Судьи выявили два нарушения статьи 5 параграфа 1 Европейской конвенции о правах человека, поскольку арест был произведен без предварительного решения суда и не регистрировался до следующего дня. Также, по мнению суда, права Грубника ущемляла формулировка постановления о предварительном заключении, в которой говорилось, что он виновен в особо тяжком правонарушении, в то время как на тот момент он только подозревался в терроризме. Таким образом Украина нарушила статью 6 параграфа 2 конвенции о презумпции невиновности.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобу Грубника на отказ сообщить причину задержания (статья 5 параграфа 2). Сотрудники СБУ перед формальным задержанием допрашивали заявителя о взрывчатых веществах, найденных у него дома во время обыска, поэтому он должен был знать о причинах лишения свободы, сказано в решении.

Суд не удовлетворил требование Грубника взыскать материальную компенсацию с государства Украина. "Установление нарушений само по себе является достаточной справедливой компенсацией за любой моральный вред, причиненный заявителю", – отмечается в документе.

27 сентября 2015 года под областным управлением СБУ в Одессе прогремел взрыв, который повредил здание, во всех близлежащих домах были выбиты окна. Жертв и пострадавших не было. Произошедшее было квалифицировано как террористический акт. СБУ не исключала, что взрыв был местью за активную деятельность спецслужбы в регионе.

19 октября 2015 года в Одессе были задержаны трое подозреваемых в организации взрыва. Организатором террористической группы следствие назвало хирурга Владимира Грубника – выходца из известной в Одессе династии врачей. Его сообщника Сергея Волкова приговорили к восьми годам лишения свободы, другого участника группировки, Николая Гуменюка – к четырем с половиной годам, писала "Думская".

Дело хирурга слушал Приморский суд Одессы, который много раз продлевал срок его содержания в СИЗО. В декабре 2019 года Грубника передали в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Теги: СБУ, Украина, теракт, Одесса, терроризм, взрыв, ЕСПЧ, права человека, задержание, конвенция, обмен удерживаемыми лицами, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS