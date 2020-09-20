ЕСПЧ признал нарушения при задержании в Украине одесского "врача-террориста", но отказал ему в выплате компенсации

В сентябре 2015 года группа злоумышленников во главе с хирургом Владимиром Грубником устроила взрыв под управлением СБУ в Одессе. Их задержали и судили. Грубник подал иск в ЕСПЧ, требуя признать задержание нарушением его прав. Суд в Страсбурге решил, что презумпция невиновности заявителя была нарушена.

17 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Грубник против Украины", признав процессуальные нарушения, допущенные при задержании Владимира Грубника, подозреваемого в совершении теракта у здания одесского СБУ. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Судьи выявили два нарушения статьи 5 параграфа 1 Европейской конвенции о правах человека, поскольку арест был произведен без предварительного решения суда и не регистрировался до следующего дня. Также, по мнению суда, права Грубника ущемляла формулировка постановления о предварительном заключении, в которой говорилось, что он виновен в особо тяжком правонарушении, в то время как на тот момент он только подозревался в терроризме. Таким образом Украина нарушила статью 6 параграфа 2 конвенции о презумпции невиновности.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобу Грубника на отказ сообщить причину задержания (статья 5 параграфа 2). Сотрудники СБУ перед формальным задержанием допрашивали заявителя о взрывчатых веществах, найденных у него дома во время обыска, поэтому он должен был знать о причинах лишения свободы, сказано в решении.

Суд не удовлетворил требование Грубника взыскать материальную компенсацию с государства Украина. "Установление нарушений само по себе является достаточной справедливой компенсацией за любой моральный вред, причиненный заявителю", – отмечается в документе.

27 сентября 2015 года под областным управлением СБУ в Одессе прогремел взрыв, который повредил здание, во всех близлежащих домах были выбиты окна. Жертв и пострадавших не было. Произошедшее было квалифицировано как террористический акт. СБУ не исключала, что взрыв был местью за активную деятельность спецслужбы в регионе.

19 октября 2015 года в Одессе были задержаны трое подозреваемых в организации взрыва. Организатором террористической группы следствие назвало хирурга Владимира Грубника – выходца из известной в Одессе династии врачей. Его сообщника Сергея Волкова приговорили к восьми годам лишения свободы, другого участника группировки, Николая Гуменюка – к четырем с половиной годам, писала "Думская".

Дело хирурга слушал Приморский суд Одессы, который много раз продлевал срок его содержания в СИЗО. В декабре 2019 года Грубника передали в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.