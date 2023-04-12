ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне публикуют видео с казнью украинских военных, чтобы оккупанты боялись сдаваться в плен ВСУ – ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юсов подчеркнул, что ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен, поскольку Украина соблюдает Женевские конвенции
Юсов подчеркнул, что ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен, поскольку Украина соблюдает Женевские конвенции
Фото: ЕРА

Россияне публикуют видео с казнью украинских военных, чтобы рядовые оккупанты боялись сдаваться в плен Вооруженным силам Украины. Об этом 12 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских силах обороны, что им не удается. Также цель таких публичных зверств – устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленными", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен, поскольку Украина соблюдает Женевские конвенции.

"Россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" – более 3 тыс. российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", – отметил Юсов.

Он также добавил, что с целью сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен страна-агрессор РФ нередко прибегает к практике установления заградотрядов.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни. CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал. 

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, казнь, Андрей Юсов, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин G
Дмитрий ГОРДОН
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь G
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63685) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (58386)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (46885)
4
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (46384)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (45549)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (43847)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41048)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (38102)
 
 
 
 