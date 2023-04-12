Россияне публикуют видео с казнью украинских военных, чтобы оккупанты боялись сдаваться в плен ВСУ – ГУР

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских силах обороны, что им не удается. Также цель таких публичных зверств – устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленными", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен, поскольку Украина соблюдает Женевские конвенции.

"Россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" – более 3 тыс. российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", – отметил Юсов.

Он также добавил, что с целью сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен страна-агрессор РФ нередко прибегает к практике установления заградотрядов.