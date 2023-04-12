СБУ начала расследование по факту публикации видео с пытками и казнью украинского военного

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою зверьскую сущность – жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову", – говорится в сообщении.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.