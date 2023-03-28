В Нежине переименовали улицу в честь воина Мациевского, расстрелянного россиянами после слов "Слава Украине!"

В честь Мациевского решили назвать улицу в Нежине, где он жил Фото: Служба безпеки України

Отмечается, что решению предшествовало длительное общение с матерью Мациевского. Обсуждались разные варианты увековечения его памяти на уровне города. Одним из вариантов стало переименование одной из центральных улиц города в честь погибшего.

Кроме того, на рассмотрении есть еще ряд предложений по увековечиванию памяти Мациевского. Одним из таких предложений является установка памятника ему. Также в ближайшее время специалисты приступят к созданию мемориального комплекса на Аллее героев на местном кладбище.

В горсовете отметили, что в прошлом году в Нежине было переименовано пять улиц в честь погибших защитников. Позже рабочая группа приняла решение приостановить процесс переименования улиц до окончания войны. Однако Мациевский стал исключением, так как президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины (посмертно), говорится в сообщении.