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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Нежине переименовали улицу в честь воина Мациевского, расстрелянного россиянами после слов "Слава Украине!"

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В честь Мациевского решили назвать улицу в Нежине, где он жил
В честь Мациевского решили назвать улицу в Нежине, где он жил
Фото: Служба безпеки України

28 марта во время сессии городского совета Нежина Черниговской области депутаты приняли решение о переименовании улицы 3-й микрорайон в улицу имени Александра Мациевского – Героя Украины, которого расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Отмечается, что решению предшествовало длительное общение с матерью Мациевского. Обсуждались разные варианты увековечения его памяти на уровне города. Одним из вариантов стало переименование одной из центральных улиц города в честь погибшего.

Кроме того, на рассмотрении есть еще ряд предложений по увековечиванию памяти Мациевского. Одним из таких предложений является установка памятника ему. Также в ближайшее время специалисты приступят к созданию мемориального комплекса на Аллее героев на местном кладбище.

В горсовете отметили, что в прошлом году в Нежине было переименовано пять улиц в честь погибших защитников. Позже рабочая группа приняла решение приостановить процесс переименования улиц до окончания войны. Однако Мациевский стал исключением, так как президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины (посмертно), говорится в сообщении.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

Региональный информационный вестник "Час Чернігівський" 15 февраля в репортаже о прощании с бойцом сообщал, что Мациевский родился 10 мая 1980 года в Кишиневе, а в Украину переехал в 2008 году с женой и сыном. Здесь он работал электромонтажником, а в марте 2022 года добровольцем вступил в ряды теробороны Нежина Черниговской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Черниговская область, война России против Украины, Нежин, переименование, улицы, Александр Мациевский
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