ЕС о казни россиянами украинского военного: Если это подтвердится, это будет еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера агрессии РФ

"Если это подтвердится, то это будет еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это очень серьезное нарушение Женевской конвенции, и еще раз демонстрирует, что Россия совершенно не уважает международное право, в частности международное гуманитарное право", – заявила она.

Спикер подчеркнула, что Россия должна соблюдать свои обязательства в рамках гуманитарного права и гарантировать гуманное обращение с военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией, равно как и обеспечить безопасность их жизней.

"ЕС вновь повторяет свои обязательства привлечь к ответственности всех преступников и их сообщников за преступления, совершенные в связи с российской военной агрессией против Украины", – подчеркнула она.