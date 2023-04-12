ЕС о казни россиянами украинского военного: Если это подтвердится, это будет еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера агрессии РФ

"Если это подтвердится, то это будет еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это очень серьезное нарушение Женевской конвенции, и еще раз демонстрирует, что Россия совершенно не уважает международное право, в частности международное гуманитарное право", – заявила она.
Спикер подчеркнула, что Россия должна соблюдать свои обязательства в рамках гуманитарного права и гарантировать гуманное обращение с военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией, равно как и обеспечить безопасность их жизней.
"ЕС вновь повторяет свои обязательства привлечь к ответственности всех преступников и их сообщников за преступления, совершенные в связи с российской военной агрессией против Украины", – подчеркнула она.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
По факту публикации видео СБУ начала расследование.
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.
В Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.