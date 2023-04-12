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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Террористическая страна Россия не должна председательствовать в Совбезе ООН и иметь право вето – Ермак

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Ермак: России не должно быть в Совбезе ООН
Ермак: России не должно быть в Совбезе ООН
Фото: president.gov.ua

Россия не должна быть членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram 12 апреля.

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", – написал он.

Контекст:

Ермак сделал заявление на фоне того, что 11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.

По факту публикации видео СБУ начала расследование.

Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случайПо его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ООН, терроризм, убийство, казнь, Совет Безопасности ООН, пытки, война России против Украины, Андрей Ермак
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