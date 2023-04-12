Зеленский о видео с казнью украинского военного: Это не случайность, Россия пытается сделать это новой нормой. Лидеры должны отреагировать

Зеленский: Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать: как легко эти звери убивают Фото: president.gov.ua

"Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен увидеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой: такую привычку – уничтожать жизнь. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз", – сказал президент.

По его словам, "каждый должен реагировать" на это.

"Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не намерены забывать и прощать убийц. Закон, ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать. И нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте, максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал – государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь забрал этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла", – заявил Зеленский.