Зеленский о видео с казнью украинского военного: Это не случайность, Россия пытается сделать это новой нормой. Лидеры должны отреагировать

"Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен увидеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой: такую привычку – уничтожать жизнь. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз", – сказал президент.
По его словам, "каждый должен реагировать" на это.
"Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не намерены забывать и прощать убийц. Закон, ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать. И нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте, максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал – государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь забрал этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла", – заявил Зеленский.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
По факту публикации видео СБУ начала расследование.
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.