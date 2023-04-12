"Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН". Кулеба прокомментировал видео с казнью оккупантами украинских военных

"В сети распространяется ужасающее видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за свои преступления", – написал Кулеба.
A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023
Служба безопасности Украины 12 апреля начала расследование по факту публикации видео с пытками и убийством россиянами украинского военнослужащего. "Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.