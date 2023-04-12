"Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН". Кулеба прокомментировал видео с казнью оккупантами украинских военных

Кулеба заявил о необходимости призвать российских террористов к ответственности после появления в сети видео казни украинских военнослужащих Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

"В сети распространяется ужасающее видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за свои преступления", – написал Кулеба.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

Служба безопасности Украины 12 апреля начала расследование по факту публикации видео с пытками и убийством россиянами украинского военнослужащего. "Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.