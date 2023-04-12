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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН". Кулеба прокомментировал видео с казнью оккупантами украинских военных

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Кулеба заявил о необходимости призвать российских террористов к ответственности после появления в сети видео казни украинских военнослужащих
Кулеба заявил о необходимости призвать российских террористов к ответственности после появления в сети видео казни украинских военнослужащих
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 апреля в Twitter сравнил Россию с террористическим "Исламским государством" и призвал привлечь российских террористов к ответственности.

"В сети распространяется ужасающее видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за свои преступления", – написал Кулеба.

Служба безопасности Украины 12 апреля начала расследование по факту публикации видео с пытками и убийством россиянами украинского военнослужащего"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами  безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.

Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.

Теги: убийство, МИД Украины, казнь, оккупация, армия РФ, Дмитрий Кулеба, жертвы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
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