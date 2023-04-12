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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Реальный запах "русского мира". Подоляк отреагировал на видео с казнью оккупантами украинского пленного

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Подоляк заявил, что видео казни является свидетельством кровожадности страны-оккупанта России
Подоляк заявил, что видео казни является свидетельством кровожадности страны-оккупанта России
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал 12 апреля в Twitter публикацию в интернете видео с казнью российскими оккупантами украинского военнослужащего.

"Российский военный под запись с наслаждением отрезает голову украинскому пленному. Чтобы доказать свою животную сущность и еще раз убедить мир в кровожадности России… Возможно, "миротворцы", цинично предлагающие нам "обменивать земли на мир", наконец-то почувствуют реальный запах "русского мира", – написал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя видео с казнью украинских военных, заявил, что мир должен увидеть и не может игнорировать зверства российских оккупантов.  "Мы ничего не намерены забывать и прощать убийцам. Закон, ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", – сказал украинский лидер.

Служба безопасности Украины 12 апреля начала расследование по факту публикации видео с пытками и убийством россиянами украинского военнослужащего"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористическим "Исламским государством", призвав изгнать российских террористов из Украины и ООН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что такая страна, как Россия, не должна председательствовать в Совете безопасности ООН и иметь право вето.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.

Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео.

Теги: Россия, СБУ, Украина, ООН, убийство, казнь, пленные, армия РФ, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Василий Малюк, Михаил Подоляк, российские оккупанты, военное преступление
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