"Реальный запах "русского мира". Подоляк отреагировал на видео с казнью оккупантами украинского пленного

"Российский военный под запись с наслаждением отрезает голову украинскому пленному. Чтобы доказать свою животную сущность и еще раз убедить мир в кровожадности России… Возможно, "миротворцы", цинично предлагающие нам "обменивать земли на мир", наконец-то почувствуют реальный запах "русского мира", – написал Подоляк.

Російський військовий під запис із насолодою відрізає… голову * полоненому. Щоб довести свою тваринну сутність і ще раз переконати світ у кровожерливості Рф…

Можливо, «миротворці», які цинічно пропонують нам «обмінювати землі на мир», нарешті відчують реальний запах «ru-миру»? pic.twitter.com/zdF6Pvgn6Z — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя видео с казнью украинских военных, заявил, что мир должен увидеть и не может игнорировать зверства российских оккупантов. "Мы ничего не намерены забывать и прощать убийцам. Закон, ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", – сказал украинский лидер.

Служба безопасности Украины 12 апреля начала расследование по факту публикации видео с пытками и убийством россиянами украинского военнослужащего. "Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – сказал глава СБУ Василий Малюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористическим "Исламским государством", призвав изгнать российских террористов из Украины и ООН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что такая страна, как Россия, не должна председательствовать в Совете безопасности ООН и иметь право вето.