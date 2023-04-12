Маляр о казни оккупантами украинского военного: Мы делаем все, чтобы узнать погибшего

"Российские военные преступники обязательно будут отвечать за свое преступление! С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались. Мы делаем все, чтобы узнать погибшего", – сказала она.
Маляр заявила, что идентификация человека по видео в таких обстоятельствах – чрезвычайно сложная задача.
"Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его. Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Теперь, когда уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд. Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ, – нашу ярость и полный разгром окупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", – заявила замминистра.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
По факту публикации видео СБУ начала расследование.
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.