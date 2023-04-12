Маляр о казни оккупантами украинского военного: Мы делаем все, чтобы узнать погибшего

"Российские военные преступники обязательно будут отвечать за свое преступление! С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались. Мы делаем все, чтобы узнать погибшего", – сказала она.

Маляр заявила, что идентификация человека по видео в таких обстоятельствах – чрезвычайно сложная задача.

"Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его. Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Теперь, когда уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд. Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ, – нашу ярость и полный разгром окупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", – заявила замминистра.