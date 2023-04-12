"Что это, если не доказательство геноцида украинцев?" Лубинец обратился в ООН и Красный Крест из-за видео с казнью

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.
Украинский омбудсмен призвал представителей ООН и МККК сделать "все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление, а также чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций".
Он также требует, чтобы вопрос "недостойного поведения" относительно военнопленного рассмотрели на площадке Комитета ООН по правам человека.
"Также это видео разослал всем коллегам – омбудсменам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины. А также для того, чтобы парламенты их стран признавали Россию страной-террористкой, а российскую агрессию – геноцидом украинского народа! Чтобы РФ исключили из всех международных организаций, как это сделала Европейская сеть национальных институций по правам человека ENNHRI, исключив уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову", – добавил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что публичная казнь пленного – это еще одно доказательство нарушения российскими оккупантами норм Женевских конвенций, международного гуманитарного права и права на жизнь.
Он отметил, что о человеческих добродетелях россиян "речь не идет вообще".
"Что же это тогда, как не очередное доказательство геноцида украинского народа? Они публикуют видео, распространяют, пишут ужасающие комментарии, в которых чувствуется глубокая ненависть к Украине и украинцам", – подчеркнул Лубинец.
По мнению омбудсмена, есть три причины, почему оккупанты это делают:
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни. CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай и есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных.