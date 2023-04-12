"Что это, если не доказательство геноцида украинцев?" Лубинец обратился в ООН и Красный Крест из-за видео с казнью

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

Украинский омбудсмен призвал представителей ООН и МККК сделать "все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление, а также чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций".

Он также требует, чтобы вопрос "недостойного поведения" относительно военнопленного рассмотрели на площадке Комитета ООН по правам человека.

"Также это видео разослал всем коллегам – омбудсменам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины. А также для того, чтобы парламенты их стран признавали Россию страной-террористкой, а российскую агрессию – геноцидом украинского народа! Чтобы РФ исключили из всех международных организаций, как это сделала Европейская сеть национальных институций по правам человека ENNHRI, исключив уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову", – добавил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что публичная казнь пленного – это еще одно доказательство нарушения российскими оккупантами норм Женевских конвенций, международного гуманитарного права и права на жизнь.

Он отметил, что о человеческих добродетелях россиян "речь не идет вообще".

"Что же это тогда, как не очередное доказательство геноцида украинского народа? Они публикуют видео, распространяют, пишут ужасающие комментарии, в которых чувствуется глубокая ненависть к Украине и украинцам", – подчеркнул Лубинец.

По мнению омбудсмена, есть три причины, почему оккупанты это делают: