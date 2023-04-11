"Мир видит правду и делает выводы". Европейская сеть правозащитников исключила из своего состава омбудсмена РФ

Перед голосованием Москалькова сама объявила о выходе РФ из европейской организации Фото: ЕРА (архив)

"ENNHRI провела внеочередную Генеральную ассамблею для рассмотрения вопроса о членстве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. [...] После обмена мнениями вопрос об исключении НИПЧ России был поставлен на голосование членами со статусом А с правом голоса, и Генеральная ассамблея приняла решение исключить НИПЧ России из членства в ENNHRI", – говорится в сообщении.

Европейская сеть правозащитных организаций отмечает, что "российский НИПЧ не выполнил свои обязательства по членству в ENNHRI, поскольку он не действовал в соответствии с целями и деятельностью ENNHRI или таким образом, чтобы содействовать им".

"ENNHRI стремится продвигать и защищать права человека по всей Европе и основополагающие ценности, которые вытекают из этого. Есть надежда, что будущие обстоятельства, в конце концов, будут таковы, что российский НИПЧ смогут снова включить в сеть", – объяснили в организации.

Ситуацию прокомментировал в Facebook украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, принимавший участие в голосовании.

"Омбудсмена РФ Татьяну Москалькову исключили из членов ENNHRI. [...] Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – написал он.

Лубинец рассказал, что перед голосованием об исключении российского института омбудсмена Москалькова сама объявила о его выходе из европейского объединения, "наверняка предчувствуя негативный результат голосования для их институции".

"Также использовала нарративы российской пропаганды о биолабораториях США в Украине и вспоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов, что слышать от представителя страны-агрессора было очень странно. Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с ее стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", – объяснил он.

Украинский омбудсмен подчеркнул, что действия России по отношению к украинскому народу – геноцид, она нарушает все нормы международного гуманитарного права, "а потому и должна быть исключена из всех международных организаций".

"Мир видит правду и делает выводы", – заявил Лубинец.