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"Мир видит правду и делает выводы". Европейская сеть правозащитников исключила из своего состава омбудсмена РФ

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Перед голосованием Москалькова сама объявила о выходе РФ из европейской организации
Перед голосованием Москалькова сама объявила о выходе РФ из европейской организации
Фото: ЕРА (архив)

Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) исключила из своего состава национальный институт уполномоченного по правам человека (НИПЧ) в России, которым является сегодня Татьяна Москалькова. Об этом 11 апреля проинформировал сайт ENNHRI.

"ENNHRI провела внеочередную Генеральную ассамблею для рассмотрения вопроса о членстве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. [...] После обмена мнениями вопрос об исключении НИПЧ России был поставлен на голосование членами со статусом А с правом голоса, и Генеральная ассамблея приняла решение исключить НИПЧ России из членства в ENNHRI", – говорится в сообщении.

Европейская сеть правозащитных организаций отмечает, что "российский НИПЧ не выполнил свои обязательства по членству в ENNHRI, поскольку он не действовал в соответствии с целями и деятельностью ENNHRI или таким образом, чтобы содействовать им".

"ENNHRI стремится продвигать и защищать права человека по всей Европе и основополагающие ценности, которые вытекают из этого. Есть надежда, что будущие обстоятельства, в конце концов, будут таковы, что российский НИПЧ смогут снова включить в сеть", – объяснили в организации.

Ситуацию прокомментировал в Facebook украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, принимавший участие в голосовании.

"Омбудсмена РФ Татьяну Москалькову исключили из членов ENNHRI. [...] Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – написал он.

Лубинец рассказал, что перед голосованием об исключении российского института омбудсмена Москалькова сама объявила о его выходе из европейского объединения, "наверняка предчувствуя негативный результат голосования для их институции".

"Также использовала нарративы российской пропаганды о биолабораториях США в Украине и вспоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов, что слышать от представителя страны-агрессора было очень странно. Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с ее стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", – объяснил он.

Украинский омбудсмен подчеркнул, что действия России по отношению к украинскому народу – геноцид, она нарушает все нормы международного гуманитарного права, "а потому и должна быть исключена из всех международных организаций".

"Мир видит правду и делает выводы", – заявил Лубинец.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid022NRC1rvjMp4L6onXbKshMtHVQmN6RJRBo9sNNY6HsPknprWzDw8NpkCsmUqo9G4Xl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

После деоккупации стали известны факты военных преступлений российских военных, в том числе пытки и убийства мирных жителей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, права человека, правозащитники, пропаганда, преступление, омбудсмен, голосование, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, членство
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