В офисе омбудсмена рассказали, сколько всего защитников уже вернули из российского плена

"Это количество составляет 2105 человек, это вместе с сегодняшним обменом", – заявил Лубинец.

Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.

"Это нам помогает – то, что мы публично не сообщаем цифры. Ни относительно тех, кого мы держим на своей территории – российских военнопленных, ни тех, кого Россия держит у себя в плену. Это делается сознательно, в том числе для того, чтобы более эффективно возвращать наших домой", – объяснил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что среди пленных, которых вернули сегодня домой, есть тяжелораненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.

"И это все – свидетельство того, что Россия продолжает держать наших военнопленных в неприспособленных условиях, иногда не предоставляя элементарного – достаточно пищи или воды", – подчеркнул он.