В офисе омбудсмена рассказали, сколько всего защитников уже вернули из российского плена

"Это количество составляет 2105 человек, это вместе с сегодняшним обменом", – заявил Лубинец.
Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.
"Это нам помогает – то, что мы публично не сообщаем цифры. Ни относительно тех, кого мы держим на своей территории – российских военнопленных, ни тех, кого Россия держит у себя в плену. Это делается сознательно, в том числе для того, чтобы более эффективно возвращать наших домой", – объяснил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что среди пленных, которых вернули сегодня домой, есть тяжелораненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.
"И это все – свидетельство того, что Россия продолжает держать наших военнопленных в неприспособленных условиях, иногда не предоставляя элементарного – достаточно пищи или воды", – подчеркнул он.
Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 10 апреля. В Украину удалось вернуть 100 военнослужащих– 80 защитников и 20 защитниц. Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".