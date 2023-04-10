В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 100 человек. Среди них – защитники Мариуполя и Гостомеля – Офис президента

В Украину удалось вернуть 100 человек.

"Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", – написал он.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, отметили 3 апреля в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В то же время по данным ОП, которые приводит 7 апреля "Голос Америки", всего с 11 марта 2022 года координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".