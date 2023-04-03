ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень тяжело было, но я это выдержал". Опубликованы фото и видео эмоций вернувшихся из российского плена украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
3 апреля Украина вернула из российского плена еще 12 человек
3 апреля Украина вернула из российского плена еще 12 человек
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев.

Об этом 3 апреля в Facebook сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В этот день Украина вернула из российского плена еще 12 человек – 10 военных и двух гражданских.

Отмечается, что 10 защитников были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Василевка Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки в Луганской области.

Среди освобожденных военных – бойцы 518-го отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона.

https://www.facebook.com/koordshtab/posts/pfbid0T3wWwJVhTx2CZEo9XzPq4GBTAsWXo4AwfAtgXtz2xseVQhe248NSmxfkVqSAvyBhl

"Находился два с половиной месяца, очень тяжело было, но я это выдержал. Спасибо, что меня вернули… [Хочется больше всего] родных увидеть, жену, ребенка. Держитесь, все будет Украина", – сказал на видео, опубликованном координационным штабом в Facebook, один из защитников.

Двух гражданских – из села Липцы Харьковской области и Мариуполя Донецкой области – российские оккупанты содержали в качестве заложников.

"Сына найти хочу… Старенькую свою посмотреть… жива ли, девять месяцев, что там – не знаю. Стариков бросали, и по 70, и старше… брали всех подряд. За что? Будем надеяться, что добро победит", – отметил на видео один из освобожденных мужчин.

https://www.facebook.com/koordshtab/videos/1681778678941879/

24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых российских пленных, которые были транспортабельными.

Вместо этого государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции, подчеркнули в координационном штабе.

"Это произошло в ответ на репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных пленных российских военных, которая состоялась 24 марта, – указал в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. – Среди возвращенных тяжелораненых трое – военных и двое – гражданских. Согласно Женевским конвенциям, гражданских людей вообще не должны брать в плен. Однако констатируем факт взятия россиянами в заложники наших граждан и неоказание им необходимой медицинской помощи".

Омбудсмен Украины призвал международное сообщество "усиливать давление на Россию", чтобы она "соблюдала международное гуманитарное право и освободила без каких-либо условий из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины".

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid01QpuHaGbrhSV4JGAq8W7hv1eg1sjA5p4P3KcBcECyhN19vheKYZPBH6VhKKsxs8Yl

Видеокадры возвращения украинцев также опубликовала в Facebook СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/631660812362813/

Контекст:

Последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, СБУ, Украина, захват, военные, Мариуполь, заложники, плен, пленные, Опытное, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, Бахмут, обмен пленными, конвенция, Дмитрий Лубинец, мужчины, российские оккупанты, эмоции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Галина ГРИШИНА
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Галина ГРИШИНА
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (71019)
2
Хайек, Клум, Лопес и другие. Самые красивые звездные декольте. Фото (41161)
3
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (14167)
4
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (9497)
5
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы (8145)
6
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (7985)
7
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео (7148) G
8
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года (5359)
 
 
 
 