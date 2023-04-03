"Очень тяжело было, но я это выдержал". Опубликованы фото и видео эмоций вернувшихся из российского плена украинцев

3 апреля Украина вернула из российского плена еще 12 человек Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Об этом 3 апреля в Facebook сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В этот день Украина вернула из российского плена еще 12 человек – 10 военных и двух гражданских.

Отмечается, что 10 защитников были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Василевка Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки в Луганской области.

Среди освобожденных военных – бойцы 518-го отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона.

"Находился два с половиной месяца, очень тяжело было, но я это выдержал. Спасибо, что меня вернули… [Хочется больше всего] родных увидеть, жену, ребенка. Держитесь, все будет Украина", – сказал на видео, опубликованном координационным штабом в Facebook, один из защитников.

Двух гражданских – из села Липцы Харьковской области и Мариуполя Донецкой области – российские оккупанты содержали в качестве заложников.

"Сына найти хочу… Старенькую свою посмотреть… жива ли, девять месяцев, что там – не знаю. Стариков бросали, и по 70, и старше… брали всех подряд. За что? Будем надеяться, что добро победит", – отметил на видео один из освобожденных мужчин.

24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых российских пленных, которые были транспортабельными.

Вместо этого государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции, подчеркнули в координационном штабе.

"Это произошло в ответ на репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных пленных российских военных, которая состоялась 24 марта, – указал в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. – Среди возвращенных тяжелораненых трое – военных и двое – гражданских. Согласно Женевским конвенциям, гражданских людей вообще не должны брать в плен. Однако констатируем факт взятия россиянами в заложники наших граждан и неоказание им необходимой медицинской помощи".

Омбудсмен Украины призвал международное сообщество "усиливать давление на Россию", чтобы она "соблюдала международное гуманитарное право и освободила без каких-либо условий из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины".

Видеокадры возвращения украинцев также опубликовала в Facebook СБУ.