"Очень тяжело было, но я это выдержал". Опубликованы фото и видео эмоций вернувшихся из российского плена украинцев

Об этом 3 апреля в Facebook сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В этот день Украина вернула из российского плена еще 12 человек – 10 военных и двух гражданских.
Отмечается, что 10 защитников были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Василевка Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки в Луганской области.
Среди освобожденных военных – бойцы 518-го отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона.
"Находился два с половиной месяца, очень тяжело было, но я это выдержал. Спасибо, что меня вернули… [Хочется больше всего] родных увидеть, жену, ребенка. Держитесь, все будет Украина", – сказал на видео, опубликованном координационным штабом в Facebook, один из защитников.
Двух гражданских – из села Липцы Харьковской области и Мариуполя Донецкой области – российские оккупанты содержали в качестве заложников.
"Сына найти хочу… Старенькую свою посмотреть… жива ли, девять месяцев, что там – не знаю. Стариков бросали, и по 70, и старше… брали всех подряд. За что? Будем надеяться, что добро победит", – отметил на видео один из освобожденных мужчин.
24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых российских пленных, которые были транспортабельными.
Вместо этого государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции, подчеркнули в координационном штабе.
"Это произошло в ответ на репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных пленных российских военных, которая состоялась 24 марта, – указал в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. – Среди возвращенных тяжелораненых трое – военных и двое – гражданских. Согласно Женевским конвенциям, гражданских людей вообще не должны брать в плен. Однако констатируем факт взятия россиянами в заложники наших граждан и неоказание им необходимой медицинской помощи".
Омбудсмен Украины призвал международное сообщество "усиливать давление на Россию", чтобы она "соблюдала международное гуманитарное право и освободила без каких-либо условий из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины".
Видеокадры возвращения украинцев также опубликовала в Facebook СБУ.
Последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".