"Без каких-либо условий". Украина передала России всех тяжелораненых и транспортабельных оккупантов

"Украина провела гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения. Соблюдая международные обязательства, во исполнение ст. 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", – говорится в релизе.

Пресс-центр штаба опубликовал также фото и видео транспортировки раненых оккупантов в "скорых".

Согласно сообщению штаба, Россия такой шаг не предпринимает.

"Государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала широкомасштабного вторжения", – сказано в релизе.

Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий, подчеркнули в штабе.

"Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, умышленно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе. Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессор, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", – добавили авторы релиза.