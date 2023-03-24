"Без каких-либо условий". Украина передала России всех тяжелораненых и транспортабельных оккупантов

"Украина провела гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения. Соблюдая международные обязательства, во исполнение ст. 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", – говорится в релизе.
Пресс-центр штаба опубликовал также фото и видео транспортировки раненых оккупантов в "скорых".
Согласно сообщению штаба, Россия такой шаг не предпринимает.
"Государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала широкомасштабного вторжения", – сказано в релизе.
Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий, подчеркнули в штабе.
"Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, умышленно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе. Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессор, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", – добавили авторы релиза.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца, последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе сегодняшнего обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".