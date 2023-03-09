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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Говорит о некомпетентности так называемого омбудсмена". В Украине ответили на заявление Москальковой о том, что Киев якобы отказался забирать из России 70 пленных

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В Украине подчеркнули, что Москалькова не участвует в процессе обмена пленными, но регулярно делает заявления, используемые российской пропагандой для расшатывания украинского общества
В Украине подчеркнули, что Москалькова не участвует в процессе обмена пленными, но регулярно делает заявления, используемые российской пропагандой для расшатывания украинского общества
Фото: EPA (архив)

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 8 марта в Telegram обнародовала список украинских военнопленных, находящихся в России, которых украинская сторона якобы отказалась обменивать 7 марта.

Москалькова 7 марта сразу после обмена заявила, что Украина будто бы отказалась от ранее согласованной формулы "160 на 160", согласившись обменять только 90 человек. 

На следующий день "в доказательство" своих слов она опубликовала список из 70 фамилий украинских пленных, которых Киев якобы не стал возвращать домой.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (Украина) 8 марта в Telegram напомнил, что российский омбудсмен не является субъектом переговоров во время обменов пленными.

"Татьяна Москалькова снова озвучивает тезисы, которые нужны россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, в то же время ищет отговорки для того, чтобы объяснить российскому обществу отсутствие прогресса в возвращении собственных военнопленных", – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что Украина готова забирать и забирает из российского плена всех украинских защитников и защитниц, которых предлагает на обменах российская сторона.

"Позитив в публикации фамилий наших защитников один – мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников", – подчеркивают в штабе.

Там добавили, что в опубликованном Москальковой списке украинских военнопленных, которых будто бы не желает освобождать украинская власть, есть и те военнослужащие, которые уже на самом деле вызволены из плена.

"Это говорит о некомпетентности так называемого омбудсмена и отсутствии владения ситуацией. Такие провокации с российской стороны проходят уже не в первый раз", – подытожили в штабе.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца,

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, провокации, российская пропаганда, пленные, страна-агрессор, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Татьяна Москалькова, дезинформация, обращение, российские оккупанты
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