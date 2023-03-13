"Хто їм слово давав? Чому їх ніхто не міняє?" Замкомандира "Азова" посвятил стихи своим побратимам в плену РФ

Синиця калину клює
В півмісячнім сяйві
Зеленого гаю.
Ні слова, ні звуку
В далекому сні,
Заснув я, та
наче дрімаю.
Забув навіть ім'я своє,
І кожної миті чекаю
З родинами тих,
В кого віра живе.
Сумую, молюсь,
не втрачаю
Надію у те, що слова –
Це не вітер,
Не сніг, що
Весною розтає,
Й повернуть до рідних
сталевих борців.
На зламі віків,
У печалі війни
Їх зараз із нами немає.
Питання одне:
Хто їм слово давав?
Чому їх ніхто не міняє?
Ні слова, ні звуку
Питання одне...
В комментарии под постом мать защитника Мариуполя написала, что "это грусть сына за своими побратимами".
Она также объяснила, что "сын Святослав Калина посвятил это стихотворение бойцам "Азова", которые ожидают обмена".
Бойцы "Азова" и других украинских подразделений защищали Мариуполь до мая 2022 года, даже будучи в полном окружении на заводе "Азовсталь".
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнял, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали".
Часть из попавших в плен защитников уже вернули в ходе ряда обменов пленными. В частности, 21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный на тот момент обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и подозревамого в госизмене уже бывшего нардепа Виктора Медведчука.
Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".
Часть защитников Мариуполя погибли 29 июля в результате теракта россиян в оккупированной Оленовке Донецкой области. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию, в которой находились украинцы, прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.