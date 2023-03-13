"Хто їм слово давав? Чому їх ніхто не міняє?" Замкомандира "Азова" посвятил стихи своим побратимам в плену РФ

Паламар находится в Турции после обмена в сентябре 2022 года Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та

наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь,

не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що

Весною розтає,

Й повернуть до рідних

сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне:

Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне...

В комментарии под постом мать защитника Мариуполя написала, что "это грусть сына за своими побратимами".

Она также объяснила, что "сын Святослав Калина посвятил это стихотворение бойцам "Азова", которые ожидают обмена".