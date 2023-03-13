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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хто їм слово давав? Чому їх ніхто не міняє?" Замкомандира "Азова" посвятил стихи своим побратимам в плену РФ

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Паламар находится в Турции после обмена в сентябре 2022 года
Паламар находится в Турции после обмена в сентябре 2022 года
Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

Находящийся в Турции по условиям обмена с РФ заместитель командира полка Нацгвардии Украины "Азов" Святослав Паламар (Калина) написал стихи в честь мариупольского гарнизона – защитников "Азовстали". Стихи опубликовала 13 марта в Facebook его мать Лидия Паламар.

Синиця калину клює
В півмісячнім сяйві
Зеленого гаю.
Ні слова, ні звуку
В далекому сні,
Заснув я, та
наче дрімаю.
Забув навіть ім'я своє,
І кожної миті чекаю
З родинами тих,
В кого віра живе.
Сумую, молюсь,
не втрачаю
Надію у те, що слова –
Це не вітер,
Не сніг, що
Весною розтає,
Й повернуть до рідних
сталевих борців.
На зламі віків,
У печалі війни
Їх зараз із нами немає.
Питання одне:
Хто їм слово давав?
Чому їх ніхто не міняє?
Ні слова, ні звуку
Питання одне...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0367wtZR9oLfZpUJWQBB2gLJrHWrocrhYZRwjJejpkDGh1jdL1vKe4uP3XVd8P4bFEl&id=100024321301366

В комментарии под постом мать защитника Мариуполя написала, что "это грусть сына за своими побратимами".

Она также объяснила, что "сын Святослав Калина посвятил это стихотворение бойцам "Азова", которые ожидают обмена".

Контекст:

Бойцы "Азова" и других украинских подразделений защищали Мариуполь до мая 2022 года, даже будучи в полном окружении на заводе "Азовсталь".

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнял, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали".

Часть из попавших в плен защитников уже вернули в ходе ряда обменов пленными. В частности, 21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный на тот момент обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и подозревамого в госизмене уже бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".

Часть защитников Мариуполя погибли 29 июля в результате теракта россиян в оккупированной Оленовке Донецкой области. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию, в которой находились украинцы, прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, военнослужащий, обмен пленными, мать, Святослав Паламар
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