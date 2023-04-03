Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских, РФ отпустила только пятерых тяжелораненых – координационный штаб

Россия вернула из плена пять тяжелораненых украинцев, отметили в координационном штабе Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Об этом 3 апреля в Telegram сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что из неволи освобождены 10 военных и двое гражданских.

"Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Василевка Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки в Луганской области. Также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя [Донецкой области]", – сказано в сообщении.

Указывается, что освобожденные военные принадлежат к ВСУ.

"В частности, 518-го отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона", – говорится в сообщении.

Как указали в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых российских пленных, которые были транспортабельными.

"Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. Вместо этого государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость по отношению к тяжелораненым и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", – подчеркивается в сообщении.