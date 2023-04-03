Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских, РФ отпустила только пятерых тяжелораненых – координационный штаб

Об этом 3 апреля в Telegram сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что из неволи освобождены 10 военных и двое гражданских.
"Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Василевка Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки в Луганской области. Также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя [Донецкой области]", – сказано в сообщении.
Указывается, что освобожденные военные принадлежат к ВСУ.
"В частности, 518-го отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона", – говорится в сообщении.
Как указали в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых российских пленных, которые были транспортабельными.
"Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. Вместо этого государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость по отношению к тяжелораненым и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", – подчеркивается в сообщении.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, отметили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".