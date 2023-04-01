Координационный штаб просит родственников украинских пленных не использовать российские чат-боты для поиска близких

В штабе напомнили, что россияне могут использовать переписку для психологического давления на пленных украинцев Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Представители штаба и ВСУ провели встречу с семьями военнослужащих отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. На ней обсудили оказание медицинской помощи раненым в плену. В штабе подчеркнули, что Украина пытается забрать из плена всех раненых и тяжелобольных.

Там пояснили также, что координационный штаб не всегда может сообщить родным место содержания пленных: даже если есть какая-то информация, она требует тщательной проверки.

"Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", – отметили в штабе.

Представитель штаба предостерег родственников относительно использования разных российских чат-ботов для поиска украинцев в плену.

"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", – подчеркнул представитель координационного штаба.