Координационный штаб просит родственников украинских пленных не использовать российские чат-боты для поиска близких

Представители штаба и ВСУ провели встречу с семьями военнослужащих отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. На ней обсудили оказание медицинской помощи раненым в плену. В штабе подчеркнули, что Украина пытается забрать из плена всех раненых и тяжелобольных.
Там пояснили также, что координационный штаб не всегда может сообщить родным место содержания пленных: даже если есть какая-то информация, она требует тщательной проверки.
"Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", – отметили в штабе.
Представитель штаба предостерег родственников относительно использования разных российских чат-ботов для поиска украинцев в плену.
"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", – подчеркнул представитель координационного штаба.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца, последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.
Кроме того, 24 марта Украина передала РФ пятерых захваченных в плен тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло их транспортировку, без каких-либо условий.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".