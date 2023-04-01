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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Координационный штаб просит родственников украинских пленных не использовать российские чат-боты для поиска близких

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В штабе напомнили, что россияне могут использовать переписку для психологического давления на пленных украинцев
В штабе напомнили, что россияне могут использовать переписку для психологического давления на пленных украинцев
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

В координационном штабе по обращению с военнопленными предостерегают украинцев от использования различных российских чат-ботов для поиска близких в плену. Сообщение об этом штаб опубликовал в Telegram.

Представители штаба и ВСУ провели встречу с семьями военнослужащих отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. На ней обсудили оказание медицинской помощи раненым в плену. В штабе подчеркнули, что Украина пытается забрать из плена всех раненых и тяжелобольных.

Там пояснили также, что координационный штаб не всегда может сообщить родным место содержания пленных: даже если есть какая-то информация, она требует тщательной проверки.

"Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", – отметили в штабе.

Представитель штаба предостерег родственников относительно использования разных российских чат-ботов для поиска украинцев в плену.

"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", – подчеркнул представитель координационного штаба. 

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца, последний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов.

Кроме того, 24 марта Украина передала РФ пятерых захваченных в плен тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло их транспортировку, без каких-либо условий. 

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: военные, пленные, переписка, ВСУ, война России против Украины, семья, чат-бот
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