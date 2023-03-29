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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала года в Украине по 100 тыс. грн финансовой помощи получили 122 семьи, чьи родственники находятся в плену – Минреинтеграции

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В январе марте Минреинтеграции перечислило по 100 тыс. грн госпомощи 226 освобожденным из плена и 122 семьям пленных
В январе – марте Минреинтеграции перечислило по 100 тыс. грн госпомощи 226 освобожденным из плена и 122 семьям пленных
Фото: depositphotos.com

29 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины направило 5,7 млн грн на выплату финансовой помощи 57 семьям украинцев, которых незаконно лишили свободы российские оккупанты.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства. 

"Таким образом, государственную денежную помощь по 100 тыс. грн получили еще 57 семей политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Ранее, в январе – марте, Минреинтеграции перечислило по 100 тыс. грн госпомощи 226 освобожденным из плена и 65 семьям пленных", – добавили в министерстве. 

Украинское законодательство предусматривает предоставление определенных прав и гарантий семьям пропавших без вести и военнопленных, говорится в разъяснении, опубликованном на сайте координационного центра по оказанию безоплатной правовой помощи 27 марта. 

"Члены семьи пропавших без вести или военнопленных имеют право на социальную защиту, в частности, за военнослужащими сохраняется выплата денежного довольствия. Родственники могут получать зарплату и единовременные дополнительные выплаты со дня захвата в плен и до момента завершения лечения, если в нем есть необходимость после возвращения из плена. Для членов семей пропавших без вести возможно получение выплат с момента установления причин исчезновения и за весь его период, если обстоятельства исчезновения являются уважительными", – говорится в релизе.

В центре подчеркнули, что гарантии для членов семей пропавших без вести и пленных военнослужащих начинают действовать после получения доказательств пропажи или плена их родными. 

Для оформления выплат родственника нужно подать заявление на имя командира соответствующей воинской части. 

"Выплаты должны предоставляться до полного выяснения обстоятельств захвата в плен или признания без вести пропавшими. Подробный порядок закреплен в постановлении Кабмина от 30 ноября 2016 года №884. Выплачивается также дополнительное вознаграждение 100 тыс. грн на период войны. Дополнительно нетрудоспособные члены семьи, которые были на содержании пропавшего, и его дети имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца", – добавили авторы релиза.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: заложники, плен, пленные, политзаключенные, законодательство, реинтеграция, выплаты, вознаграждение, российские оккупанты
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