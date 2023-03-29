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Кабмин планирует выдать в этом году 10 тыс. микрогрантов на развитие бизнеса для украинцев – вице-премьер

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Фото: president.gov.ua

С начала 2023 года в Украине одобрили выдачу 324 микрогрантов на развитие бизнеса.

Об этом 28 марта на встрече сообщества "Бизнес без барьеров" с первой леди Украины Еленой Зеленской рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Офис президента.

"Люди – это самый ценный капитал, и задача государства – создание условий, чтобы каждый мог реализовать свое право на труд. Также мы устраняем барьеры между гражданами и началом собственного бизнеса. В этом году только по программе "Власна справа" принято 354 положительных решения о выдаче микрогрантов. Это создаст не менее 811 новых рабочих мест. В общей сложности в 2023 году по этой программе планируем выдать 10 тыс. грантов", – заявила она. 

Согласно сообщению на сайте правительства, программа выдачи микрогрантов "Власна справа" стартовала 1 июля 2022 года, это одно из направлений проекта "єРобота". 

По этой программе можно получить микрогрант на старт или развитие бизнеса от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Обязательное условие – создание новых рабочих мест в течение шести месяцев со дня получения средств.

Заявку для участия в программе можно подать на портале "Дія". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: экономика, бизнес, правительство, украинцы, выплаты, гранты, Юлия Свириденко
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