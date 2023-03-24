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В Украине стартовал конкурс на получение до 1,5 млн грн гранта для ветеранского бизнеса. Кто может подать заявку?

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Подать заявки для участия в конкурсе ветераны, члены их семей или зарегистрированные ими юрлица могут до 10 апреля
Подать заявки для участия в конкурсе ветераны, члены их семей или зарегистрированные ими юрлица могут до 10 апреля
Фото: depositphotos.com

Министерство по делам ветеранов, Украинский ветеранский фонд и благотворительный фонд "МХП – Громаді" совместно запускают конкурсную грантовую программу "Варто робити своє" для развития ветеранского бизнеса в Украине.

Об этом пресс-служба Минветеранов сообщила 24 марта. 

"Проект направлен на внедрение и поддержку ветеранских предпринимательских инициатив в сельском хозяйстве, производстве и переработке пищевой продукции. Победители конкурса получат от 500 тыс. грн. до 1,5 млн грн на ведение собственного дела.

Заявки начали принимать сегодня. Детальная информация о списке документов, которые нужны для подачи заявки, и сама форма для заявок – на сайте Украинского ветеранского фонда (кнопка "Подать" в правом верхнем углу). 

Подать заявки на участие в конкурсной грантовой программе могут:

  • ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;
  • юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Последний день приема заявок – 10 апреля 2023 года (до 00.00 по киевскому времени).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бизнес, ветераны, конкурс, благотворительный фонд , предприниматели, документы, финансы, гранты, Министерство по делам ветеранов, ветеран, Украинский ветеранский фонд
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