В Украине стартовал конкурс на получение до 1,5 млн грн гранта для ветеранского бизнеса. Кто может подать заявку?

Об этом пресс-служба Минветеранов сообщила 24 марта.
"Проект направлен на внедрение и поддержку ветеранских предпринимательских инициатив в сельском хозяйстве, производстве и переработке пищевой продукции. Победители конкурса получат от 500 тыс. грн. до 1,5 млн грн на ведение собственного дела.
Заявки начали принимать сегодня. Детальная информация о списке документов, которые нужны для подачи заявки, и сама форма для заявок – на сайте Украинского ветеранского фонда (кнопка "Подать" в правом верхнем углу).
Подать заявки на участие в конкурсной грантовой программе могут:
Последний день приема заявок – 10 апреля 2023 года (до 00.00 по киевскому времени).