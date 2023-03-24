В Украине стартовал конкурс на получение до 1,5 млн грн гранта для ветеранского бизнеса. Кто может подать заявку?

Подать заявки для участия в конкурсе ветераны, члены их семей или зарегистрированные ими юрлица могут до 10 апреля Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба Минветеранов сообщила 24 марта.

"Проект направлен на внедрение и поддержку ветеранских предпринимательских инициатив в сельском хозяйстве, производстве и переработке пищевой продукции. Победители конкурса получат от 500 тыс. грн. до 1,5 млн грн на ведение собственного дела.

Заявки начали принимать сегодня. Детальная информация о списке документов, которые нужны для подачи заявки, и сама форма для заявок – на сайте Украинского ветеранского фонда (кнопка "Подать" в правом верхнем углу).

Подать заявки на участие в конкурсной грантовой программе могут:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Последний день приема заявок – 10 апреля 2023 года (до 00.00 по киевскому времени).