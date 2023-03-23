Норвегия профинансирует выплату денежной помощи 50 тыс. украинцев

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсоцполитики 23 марта.

Глава министерства Оксана Жолнович и председатель представительства NRC в Украине Роберто Вила-Сексто встретились сегодня, и во время встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании, предусматривающего предоставление финансовой помощи.

"В течение 2023 года с использованием платформы "єДопомога" дополнительную денежную поддержку в размере 2220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 тыс. граждан Украины, подавших заявку в 2022 году", – отметили в министерстве.