Итальянцы станут действенной силой восстановления Украины после победы – СЕО "Метинвест"

Юрий Рыженков: Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают Фото: metinvestholding.com

Гендиректор отметил, что итальянцы принимают в своих домах украинских друзей, отправляют лекарства и гуманитарную помощь, а многие лично поддерживают проект "Спасаем жизнь", который в начале войны "Метинвест" создал в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Украине помогает вся Европа, но особенно Италия. Мы чувствуем сильную поддержку со стороны итальянского правительства: две недели назад премьер Мелони была в Украине и объявила о военной помощи. Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают", – подчеркнул Рыженков.

Он добавил, что сейчас украинские компании пытаются выстроить новые логистические цепочки и возобновить производство, в то же время необходимо готовиться к восстановлению, которое начнется после победы, и здесь нам понадобится поддержка западных партнеров.

"Считаю, важно думать о том, что будет после восстановления. Мы должны подготовиться к тому, что будет дальше. Ваша премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что итальянские компании станут главными действующими силами восстановления, и мы готовы быть их партнерами. Я уверен, что так и будет", – сказал руководитель.