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Итальянцы станут действенной силой восстановления Украины после победы – СЕО "Метинвест"

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Юрий Рыженков: Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают
Юрий Рыженков: Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают
Фото: metinvestholding.com

Итальянцы очень поддерживают Украину, оказывают гуманитарную и военную помощь, а итальянские компании станут действенной силой в восстановлении страны после победы. Такое убеждение выразил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью изданию Il Secolo. Перевод опубликован на сайте компании.

Гендиректор отметил, что итальянцы принимают в своих домах украинских друзей, отправляют лекарства и гуманитарную помощь, а многие лично поддерживают проект "Спасаем жизнь", который в начале войны "Метинвест" создал в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Украине помогает вся Европа, но особенно Италия. Мы чувствуем сильную поддержку со стороны итальянского правительства: две недели назад премьер Мелони была в Украине и объявила о военной помощи. Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают", – подчеркнул Рыженков.

Он добавил, что сейчас украинские компании пытаются выстроить новые логистические цепочки и возобновить производство, в то же время необходимо готовиться к восстановлению, которое начнется после победы, и здесь нам понадобится поддержка западных партнеров.

"Считаю, важно думать о том, что будет после восстановления. Мы должны подготовиться к тому, что будет дальше. Ваша премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что итальянские компании станут главными действующими силами восстановления, и мы готовы быть их партнерами. Я уверен, что так и будет", – сказал руководитель.

Контекст:

Гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" в марте этого года организовала в Милане благотворительный вечер, где подвели итоги работы за год и провели аукцион. На нем удалось собрать €300 тыс., которые будут направлены на протезирование и реабилитацию пострадавших на войне украинцев.

На этом вечере была организована панельная дискуссия по поводу будущего Украины, крупные металлургические, энергетические, транспортные компании и организации предпринимателей Италии выразили готовность помочь Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру, жилье и промышленность после окончания войны России против Украины.

Теги: Италия, Метинвест, помощь, металлургия, Милан, война России против Украины, предприниматели, инфраструктура, Юрий Рыженков, восстановление, Джорджа Мелони
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